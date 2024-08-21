觀光勝地成狗狗煉獄！越南「出租狗」引爭議　飼養品種狗供拍照

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越南林同省大叻市許多景點都有出租狗讓遊客拍照的服務，但傳出一些飼主會虐打不願配合的狗，今年以來已有上百起案件投訴至動保團體，人類的觀光勝地卻變成犬隻的地獄，讓民間呼籲抵制，而有些不知狗狗受虐的遊客也仍在租狗，間接造成虐狗事件持續發酵。《越南快訊（VnExpress）》報導，胡志明市的遊客日威（Nhat Vy）近日到大叻市（Da Lat）旅遊，目睹這些出租狗從早到晚都肩負著與遊客拍照的「任務」，他認為這些出租狗根本受到虐待。越南動保團體「大叻護生」組長阮絨（Nguyen Nhung）表示，今年迄今她已經接獲上百起在大叻市景點虐狗的投訴，最常見的案例是，飼主將狗拴住並要求狗長時間保持一樣的姿勢，狗若不從就會被以長棍痛擊頭和臉。阮絨認為大叻市是一個旅遊城市，服務業者要文明地對待動物，應該立即停止這種用狗牟利的商業活動。出租狗給遊客拍照的服務在大叻市已風行多年，其中一個觀光景點就有大約10名業者經營這項服務，包括哈士奇、貴賓狗和薩摩耶等30多種品種犬，遊客租狗拍照一次收費3萬至5萬越南盾（約新台幣38至64元）。42歲大叻市民范清詩（Pham Thanh Thi）經常在當地遛狗，她也經常目睹「出租狗」被虐打。她說，當這些「營業犬」不聽話，飼主對狗施暴的情況經常發生，她批評這些行為破壞大叻在遊客心中的形象。而許多人認為，「出租狗」飼主的虐待行為，遊客也有責任，因為有需求才有市場。34歲的楊財源（Duong Tai Nguyen）指出，寵物拍照服務愈來愈多，就是因為有市場需求。26歲的玉鳳（Ngoc Phuong）認為，虐待和讓狗全天在戶外「工作」沒休息，飼主應該受到譴責。