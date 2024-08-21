國會新會期將開始！立委報到後難羈押　檢方趕在9月前搜索林宜瑾

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民進黨立委林宜瑾疑涉助理費案，檢方今（21）日到立法院搜索辦公室。立法院新聞稿說，「有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，院方派人陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。」檢方到立法院搜索辦公室並不罕見，基於配合偵查，立院在獲告知後都會協助，但若在會期中，立委就不會被羈押。最近一次立委辦公室遭搜索，是前立委高虹安在當選新竹市長、就職前夕，2022年12月15日，檢方兵分8路進行搜索約談，地點包高虹安在立院中興大樓10樓的辦公室，北檢也在搜索前致電當時的立院秘書長林志嘉，搜索完還把辦公室主任陳奐宇帶回調查局北部機動工作站訊問。2020年7月31日檢方偵辦SOGO案，更曾大規模搜索立法院，包括綠營立委蘇震清、時力徐永明，藍營立委廖國棟、陳超明、無黨籍趙正宇等立委辦公室被搜索，並將前立委助理約談到案。當時蘇震清、廖國棟與陳超明都遭羈押，導致在2020年9月1日無法順利完成報到。根據《憲法》規定，「立法委員，除現行犯外，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」立院資深人士透露，檢方搜索立法院，只要經院方高層同意，隨時都可以搜索，但若約談搜索後，有羈押必要，關鍵就在是不是休會期。該人士說，因立法院9月1日報到，擔心林宜瑾若報到後，要羈押就有困難，檢方可能因此趕在報到前，今天到立法院搜索，但是否真的會羈押，也要看案情發展。