林宜瑾辦公室被搜！議員曾控特助涉弊案　5年介近入9237件標案

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民進黨立委林宜瑾位於立法院的國會辦公室今（21）日遭檢調人員搜索，引發外界關注，事實上，台南市議員林燕祝去年曾在議會中指控，林宜瑾特助朱明宏成立宏權等三家科技公司，5年來共介入9237件標案，違反公職人員利益迴避法、貪污治罪條例，呼籲檢調啟動偵辦。林宜瑾國會辦公室及地方辦公室上午遭南檢搜索，檢調至上午10時12分才從國會辦公室出來。事實上，林燕祝去年11月時曾指控，朱明宏從林宜瑾議員時期就擔任她的特助至今，並擔任宏權科技公司總經理，並成立俊耀資訊公司、鴻仲資訊公司。林燕祝當時指出，朱明宏違反公職人員利益迴避法、貪污治罪條例，其宏權公司標下7712件市府標案、俊耀資訊公司標下1139件、鴻仲資訊公司386件，三家公司共標下公所和機關共9237件「工程管理費」案，名為工程管理費實際卻是「賣碳粉和墨水匣」。林燕祝指出，各公所和各機關都認識朱明宏，也知道他是林宜瑾的特助，但朱明宏參與各公所和機關標案都未表明身分，明知故犯；她呼籲，朱明宏5年來共介入9237件標案，違反利益迴避法部分，政風單位應移送監察院裁罰，違反貪污治罪條例部分，則請檢調展現公權力，全力依法啟動偵查。