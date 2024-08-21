日本公開賽／王子維3連勝世錦賽金牌駱建佑！直落二闖入男單16強

王子維3連勝世錦賽金牌駱建佑！台灣「羽球王子」王子維今（21）日迎來超級750系列日本羽球公開賽首戰，以21：18、21：16擊敗曾在2021年世錦賽奪下金牌的新加坡名將駱建佑，奪下對戰的3連勝，並闖進男單16強賽事，下一輪對手將會是將是日本地主好手常山幹太、印度選手Kiran George之間的勝者。
王子維直落二取勝 近期對戰狂取勝
王子維世界排名第21名，交手世界排名第12名的駱建佑，過去留下3勝4敗的成績，前5次交手王子維僅獲1勝。然而，2人在今年泰國公開賽、馬來西亞大師賽首輪的近2次碰頭，都是由王子維收下勝利，如今再度在日本賽首輪對決。
本場比賽王子維在首局一度取得領先，但遭到建佑打出一波攻勢，將比分超前，不過王子維在18：18平手時，連續拿下關鍵分數，以21：18收下首局。進入第二局後，王子維延續氣勢，打出16：9的領先，駱建佑中途因為背部傷勢喊出暫停，但未能改變局勢，最終王子維仍以21：16拿下決勝局，取得近期對戰的3連勝。
在王子維的賽事結束後，還有兩名台灣男單好手會在稍晚迎來日本公開賽首戰，一哥周天成大約在下午4點交手中國好手陸光祖，而李佳豪則是在下午1點對上香港選手伍家朗。
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王子維世界排名第21名，交手世界排名第12名的駱建佑，過去留下3勝4敗的成績，前5次交手王子維僅獲1勝。然而，2人在今年泰國公開賽、馬來西亞大師賽首輪的近2次碰頭，都是由王子維收下勝利，如今再度在日本賽首輪對決。
本場比賽王子維在首局一度取得領先，但遭到建佑打出一波攻勢，將比分超前，不過王子維在18：18平手時，連續拿下關鍵分數，以21：18收下首局。進入第二局後，王子維延續氣勢，打出16：9的領先，駱建佑中途因為背部傷勢喊出暫停，但未能改變局勢，最終王子維仍以21：16拿下決勝局，取得近期對戰的3連勝。
在王子維的賽事結束後，還有兩名台灣男單好手會在稍晚迎來日本公開賽首戰，一哥周天成大約在下午4點交手中國好手陸光祖，而李佳豪則是在下午1點對上香港選手伍家朗。