日本公開賽／王子維3連勝世錦賽金牌駱建佑！直落二闖入男單16強

我是廣告 請繼續往下閱讀

王子維3連勝世錦賽金牌駱建佑！，下一輪對手將會是將是日本地主好手常山幹太、印度選手Kiran George之間的勝者。王子維世界排名第21名，交手世界排名第12名的駱建佑，過去留下3勝4敗的成績，前5次交手王子維僅獲1勝。本場比賽王子維在首局一度取得領先，但遭到建佑打出一波攻勢，將比分超前，不過王子維在18：18平手時，連續拿下關鍵分數，以21：18收下首局。在王子維的賽事結束後，還有兩名台灣男單好手會在稍晚迎來日本公開賽首戰，