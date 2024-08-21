李孟諺婚外情下台！王國材緩頰「給他沉澱」：讓他有機會重新出發

我是廣告 請繼續往下閱讀

交通部前部長李孟諺上任92天，就因為婚外情風波黯然下台。對此，今（21）日交通部前部長、中華郵政新任董事長王國材緩頰，李孟諺是優秀人才，希望社會大眾給他沉澱，讓他重新出發。李孟諺19日遭爆料，相戀張姓「地下情婦」10年之久，卻在升要職之後始亂終棄，對此，李孟諺同日下午向總統賴清德及行政院長卓榮泰請辭獲准，目前暫由交通部政務次長陳彥伯暫代主持部內業務，新任部長將於定案後再另行對外公佈。今王國材就任中華郵政股份有限公司第8屆董事長，並出席交接典禮，會後被問及李孟諺一事，王國材表示，李孟諺不管是在地方政府、中央、當秘書長或是部長都做的非常好，被大家所稱讚，發生這次風波他也道歉辭職了。王國材喊話，期待社會大眾能讓李孟諺沉澱，好讓他有重新出發的機會，李是國家非常優秀的人才，至於接任的人選，主要還是行政院長或總統的決定，他們應該會有選擇出最適合的人才。至於被外界認為有望接任交通部長人選之一的中華郵政前董事長魏健宏，則僅揮手示意，表示今天是中華郵政的大日子，並未多做表示，會後也快步離開會場不願多談。