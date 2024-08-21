孕婦用藥要注意！亂吃恐害胎兒畸形缺陷　遇「3情況」先問醫師

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懷孕期間不僅要注意飲食均衡，若有用藥更要特別留意，食藥署今（21）日提醒，藥物可能經由胎盤進入胎兒體內，且影響程度及範圍，與懷孕週數有關，嚴重可能會造成胎兒心臟系統、神經系統、腦部、五官、四肢的傷害或畸形缺陷。因此，建議孕婦若有感冒、發燒，或是患有慢性疾病、遺傳疾病等情況，先主動告知醫師或藥師懷孕相關資訊，選擇安全有效藥物使用。孕婦的健康與胎兒發育密切相關，儘管知道懷孕期間不能亂吃藥，但不少孕婦對孕期用藥安全卻一知半解。食藥署表示，孕期用藥首重安全，內服、外用皆須小心，倘若有感冒、發燒、腹瀉、紅疹等症狀，需要使用藥物時，請主動告知醫師或藥師懷孕相關資訊，選擇安全且有效的藥物使用。此外，若孕婦為慢性疾病或遺傳疾病，需要長期使用的藥品，像是有氣喘、癲癇、紅斑性狼瘡、高血壓、糖尿病等，食藥署提醒，切勿因懷孕而貿然停藥，或是自行增減藥物。並且在準備懷孕前或是得知懷孕後，先諮詢醫師或藥師，由醫藥專業人員評估後，再做決定。食藥署指出，懷孕期間若有用藥需求，不論口服或外用藥，請主動告知醫師或藥師，經過專業醫藥人員評估後再使用，並確實遵守醫師或藥師指示用藥，切勿任意購買及食用來路不明、標示不清或是誇大療效的產品。