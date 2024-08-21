羅時豐拆夥侄子內幕曝光！被爆花大錢救兒　卻砍員工年終埋導火線

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▲羅時豐被爆料說，是因為花錢救小兒子才和侄子拆夥。（圖／記者吳政紘攝）

▲胡姓男子報案稱遭搶劫毆打，警方循線追查，共逮捕5名涉案人到案，其1名羅姓男子，竟是金曲歌王羅時豐小兒子羅森宇。（圖／NOWnews資料照）

金曲歌王羅時豐日前和侄子張敏慎拆夥，放棄2人共同經營已久YouTube頻道「羅時豐D.L 不務正YA」，影片也全面下架，不過他們並未出面說明分開的真實原因，引起外界猜測。今（21）日稍早有消息傳出，似乎是因為羅時豐小兒子日前鬧出負面新聞，導致他業配量減少，連帶影響團隊收入，公司事後砍員工年終，卻依舊花錢讓兒子出國避風頭，才會埋下導火線。羅時豐日前無預警宣布和侄子拆夥，因為版權問題，YouTube頻道、臉書粉絲專頁、IG、TikTok等平台的貼文和影片已經全數清空。不過羅時豐並沒有放棄YouTube市場，而是改和2名外甥合作，繼續在公司另一個YouTube頻道「大牛比較懶」出現，但羅時豐始終沒有說明和侄子拆夥的原因，掀起外界討論。據《鏡週刊》報導，其實羅時豐和侄子決裂原因，似乎和羅時豐的小兒子有關，因為羅時豐小兒子日前捲入社會案件，羅時豐夫妻倆當時花了不少錢善後，導致他的形象受損，業配數量大為減少，YT頻道收益也跟著受影響。另外，原本羅時豐公司答應要給出1個月年終，結果因此砍半，羅時豐夫妻卻依舊花大錢讓小兒子去美國避風頭兼散心，似乎因此埋下員工不滿的導火線，最後團隊總共有5人離職。不過羅時豐老婆兼經紀人若盈回應，年終獎金都是主管決議的，雖然她是負責人，但還是尊重主管的決策。至於員工離職，大多都是因為職涯規畫不同才離開的，她也強調「孩子的事情絕對與公司經營無任何關係。」據了解，羅時豐小兒子羅森宇2年前曾開著特斯拉衝撞路邊9輛機車，去年10月還捲入球棒圍毆案件，當時一名胡姓男子遭5人持球棒圍毆、搶劫，警方獲報後一共逮捕5名嫌犯，其中一人就是羅森宇，6月時，這5人被士林地檢署依強盜罪起訴。當時羅時豐回應，認為小兒子已經是成年人，「孩子該負的責任必須學習去承擔。」