生日發爐？林宜瑾被搜索　鄭文燦生日遭聲押、陳佩琪爆人頭公司

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民進黨立委林宜瑾國會辦公室今早遭到檢調搜索，疑似是與助理費案有關。根據公開資料，林宜瑾本週日（25）日即將過生日，日前前桃園市長鄭文燦涉貪遭搜索、柯文哲深陷三大案、柯文哲夫人陳佩琪自爆用人頭開公司等爭議，也都是在自己生日前後發生。上月5日，也就是鄭文燦57歲生日前夕，因涉嫌在桃園市長任內土地開發案涉嫌貪污，遭到桃園地檢傳喚，檢方認爲罪嫌重大，並向地院申請羈押禁見，桃園地院6日裁定以新台幣500萬元交保，經桃園地檢署抗告，桃園地院3度開羈押庭，11日台灣高等法院駁回抗告，鄭文燦羈押禁見2個月確定，並在當日進入看守所關押。柯文哲則是本月6日生日，他深陷在京華城、北士科、台智光等三大案中，不少名嘴都預言柯文哲會在生日當天被約談、搜索，柯文哲過生日時收到女粉絲的生日禮物，還自嘲說「以為是檢調找上門！」至於柯文哲夫人陳佩琪則是8月16日生日，陳佩琪在生日前自爆，用兒子名義開小草咖啡廳，違反公務員相關規定，生日當日陳佩琪發出10點聲明撇清人頭公司爭議，還反問兒子出資開公司犯哪條法律？今日檢調則搜索林宜瑾國會辦公室、台南服務處，傳與助理費案有關，林宜瑾將在本週日（25）日過生日，又是一起生日前夕遭到搜索的案例，不過，林宜瑾表示，會配合司法調查釐清案情，更強調司法終將證明她的坦蕩。