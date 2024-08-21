「詹杜庫」奧運限量簽名卡58萬人瘋搶　美國卡商開310萬天價收購

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美國知名球員卡廠商「Topps」在巴黎奧運結束後，以美國男籃為主體推出一系列紀念卡片，其中一張「詹杜庫」LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry三人的紀念卡，只要購買普通卡就有機會抽中全世界限量一張的三人合體簽名卡，此消息一出也引發球員卡圈轟動，在銷售時間結束後，共賣出58萬張紀念卡，這也代表有58萬人將有機會獲得三人合體簽名卡，若一張卡片成本為10塊美元（約合新台幣319元）光靠這張普通版「詹杜庫」三人紀念卡，Topps就賺進580萬美元（約合新台幣1.8億）Topps本次推出「詹杜庫」紀念卡，並宣布只要購買普通版的卡迷，就有機會抽中限量一張的三人簽名卡，在大獎開出來前，也引發卡圈開出高價搶人，知名卡圈大佬Geoff Wilson開出10萬美元（約新台幣310萬）加上VIP專屬體驗，想要拿下這張卡。而Netflix實境節目「點石成金」拍賣行的老闆Ken Goldin更是開出保底15萬美元（約合新台幣478萬）加上拍賣後的抽成，他保證讓賣家能夠至少賺進50萬美元（約約合新台幣1千5百萬）甚至是100萬美元（約合新台幣3.1億）還可以受邀擔任節目嘉賓。這張簽名卡會引起卡圈轟動的主要原因有兩個，首先是「詹杜庫」三人是首次一起打奧運，同時也是最後一次，加上金牌且是全球限量一張，讓這張卡片的紀念價值提升不只一個檔次。而另一個關鍵因素為，過去20年James的簽名權是由另一家美國卡商「Upper Deck」所擁有，因此過去James並沒有在官方卡片上簽過名，但在今年James與Fanatics Collectibles簽下合約，這也讓James開始在官方卡片上簽名，也讓這張簽名卡更具意義。