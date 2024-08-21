日本公開賽／麟榤配擊敗地主最強男雙　李洋笑虧：王齊麟認真點！

NBA2K25公布能力值！ Lillard發文吐槽　2017年Luka數據只有59？

記者吳政紘/綜合報導

▲2K25公布球員數據， Lillard發文吐槽。（圖／2K25官網）
▲2K25公布球員數據， Lillard發文吐槽。（圖／2K25官網）
《NBA 2K25》在近期公布前100名能力值排名，雖目前僅公布100-51名，但其中不少上榜的選手已經對自己在遊戲中的能力值感到不滿，丹佛金塊Michael Porter Jr.能力值為81，隊友Aaron Gordan在X上發文表示81的能力值對Porter Jr.來說太低了，Damian Lillard本次三分球能力跌到前五名之外，他本人則在IG上表示：「2K就是喜歡整我！」而美媒也發出2K17的圖片，笑說：「不要忘了當年Luka能力值只有59。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2K25公布球員能力值　多名球員表示發文吐槽

而2K雖只是一款籃球遊戲，但每次公布能力值時，都會引來球員關注，也成為NBA新賽季開季前，球員的另一個戰場。

熱火當家中鋒Bam Adebayo在發現自己防守能力值不在聯盟前五後，也轉發2K官方貼文，並表示：「好吧2K。」能看出Adebayo相當無奈，而備受矚目的Bronny James在2K25中的能力值為68並列今年新秀中，能力值最低的球員，比當年「詹皇」Lebron James剛進聯盟的69分少一分。

而美媒在X上發出一張2K17的截圖，當年還效力皇家馬德里的Luka Doncic能力值僅有59，但當年Doncic在歐洲卻是大殺四方，不僅拿下歐洲聯賽最有價值球員及最佳新秀獎項，並奪下歐洲籃球聯賽冠軍，且以19歲成為歷史上獲得四強賽MVP最年輕的球員。


NBA2K25新秀能力值公布！Bronny評分曝光　只比「菜鳥詹皇」低1分

李亦伸專欄／「獨行俠>塞爾提克」　NBA總冠軍賽方程式5項勝4項

從NBA打到WWE！Haliburton到紐約當反派　Brunson拿折凳衝上擂台

NBA自由市場7/3總整理！勇士網羅強力前鋒、彌補K湯離隊火力缺空

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選