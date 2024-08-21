NBA2K25公布能力值！ Lillard發文吐槽　2017年Luka數據只有59？

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《NBA 2K25》在近期公布前100名能力值排名，雖目前僅公布100-51名，但其中不少上榜的選手已經對自己在遊戲中的能力值感到不滿，而2K雖只是一款籃球遊戲，但每次公布能力值時，都會引來球員關注，也成為NBA新賽季開季前，球員的另一個戰場。熱火當家中鋒Bam Adebayo在發現自己防守能力值不在聯盟前五後，也轉發2K官方貼文，並表示：「好吧2K。」而美媒在X上發出一張2K17的截圖，當年還效力皇家馬德里的Luka Doncic能力值僅有59，