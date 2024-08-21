NBA2K25公布能力值！ Lillard發文吐槽　2017年Luka數據只有59？

《NBA 2K25》在近期公布前100名能力值排名，雖目前僅公布100-51名，但其中不少上榜的選手已經對自己在遊戲中的能力值感到不滿，丹佛金塊Michael Porter Jr.能力值為81，隊友Aaron Gordan在X上發文表示81的能力值對Porter Jr.來說太低了，Damian Lillard本次三分球能力跌到前五名之外，他本人則在IG上表示：「2K就是喜歡整我！」而美媒也發出2K17的圖片，笑說：「不要忘了當年Luka能力值只有59。」
2K25公布球員能力值 多名球員表示發文吐槽
而2K雖只是一款籃球遊戲，但每次公布能力值時，都會引來球員關注，也成為NBA新賽季開季前，球員的另一個戰場。
熱火當家中鋒Bam Adebayo在發現自己防守能力值不在聯盟前五後，也轉發2K官方貼文，並表示：「好吧2K。」能看出Adebayo相當無奈，而備受矚目的Bronny James在2K25中的能力值為68並列今年新秀中，能力值最低的球員，比當年「詹皇」Lebron James剛進聯盟的69分少一分。
而美媒在X上發出一張2K17的截圖，當年還效力皇家馬德里的Luka Doncic能力值僅有59，但當年Doncic在歐洲卻是大殺四方，不僅拿下歐洲聯賽最有價值球員及最佳新秀獎項，並奪下歐洲籃球聯賽冠軍，且以19歲成為歷史上獲得四強賽MVP最年輕的球員。
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而2K雖只是一款籃球遊戲，但每次公布能力值時，都會引來球員關注，也成為NBA新賽季開季前，球員的另一個戰場。
熱火當家中鋒Bam Adebayo在發現自己防守能力值不在聯盟前五後，也轉發2K官方貼文，並表示：「好吧2K。」能看出Adebayo相當無奈，而備受矚目的Bronny James在2K25中的能力值為68並列今年新秀中，能力值最低的球員，比當年「詹皇」Lebron James剛進聯盟的69分少一分。
而美媒在X上發出一張2K17的截圖，當年還效力皇家馬德里的Luka Doncic能力值僅有59，但當年Doncic在歐洲卻是大殺四方，不僅拿下歐洲聯賽最有價值球員及最佳新秀獎項，並奪下歐洲籃球聯賽冠軍，且以19歲成為歷史上獲得四強賽MVP最年輕的球員。