賴清德嫡系林宜瑾遭搜索！她斷言「絕非巧合」：派系廝殺刀刀見骨

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今天上午台南地檢署無預警率隊北上，搜索民進黨立委林宜瑾國會辦公室，疑似與助理費案有關，震驚台北政壇。李彥秀說，案情的具體內容有待檢調釐清，但是後續政治效應對賴清德來說，無疑是「政治海嘯」般的反撲。林宜瑾是賴清德嫡系、新潮流子弟兵，更被歸類為「新賴系」的核心成員。上個月民進黨中常委改選，若不是林宜瑾籤運不佳，現在就是民進黨10席中常委權力核心之一。李彥秀指出，一個月前，蔡英文嫡系，也是過去民進黨大阿哥鄭文燦被羈押禁見，他就提出警告，「賴清德在羽翼未豐，腳步未站穩之際，就打破派系共治的傳統，急於當民進黨的共主，恐怕將面臨反賴陣營的全面反撲。」李彥秀說，從前天的李孟諺案，到今天林宜瑾辦公室遭到無預警搜索，顯然並非巧合，民進黨內的派系鬥爭刀刀見骨、一刀斃命，而且顯然是有謀略有步驟的，就是要讓沒有從一年前「陳宗彥事件」學到教訓的賴清德芒刺在背、寢食不安。賴清德處處充滿權力危機感，急於成為「共主」，卻缺乏宏觀戰略與謀略，想到什麼就說什麼、想到什麼做什麼，從2020初選挑戰蔡英文、黃承國事件、鄭文燦事件，賴清德「政治暴走」性格展露無疑，這次賴清德是否會伏首稱臣？還是會引發更大的派系廝殺？恐怕是民進黨內最熱門的話題。