賴清德子弟兵遭鎖定？陳宗彥性招待、李孟諺婚外情　林宜瑾也被搜

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台南地檢署今（21）日同步搜索民進黨立委林宜瑾的國會辦公室與台南市的服務處，疑似是因林宜瑾擔任議員時的助理費有關。林宜瑾是總統賴清德的子弟兵，曾任賴清德競選台南市整的副總幹事，賴清德原本安排林宜瑾參選民進黨中常委，卻疑似其他派系不滿，林宜瑾意外落選，如今辦公室又遭搜索，時機敏感。林宜瑾是賴清德的核心，與民進黨立委林俊憲一樣，都一路由賴清德栽培。但不只林宜瑾，如行政院前發言人陳宗彥、交通部前部長李孟諺，近日也都因桃色風波出事，「賴系」子弟兵似乎被鎖定。民進黨7月22日全代會，新潮流推派三名南部立委林俊憲、林宜瑾、邱志偉參選中常委，但代表海基會前董事長鄭文燦系統的桃園市議員呂林小鳳投廢票，林宜瑾抽籤沒抽到，原本以為穩當選的中常委，卻意外落選，外界聯想是鄭文燦系對賴清德系的反撲。而陳宗彥與李孟諺是賴清德在擔任台南市長時的左右手，但陳宗彥被爆接受性招待後，請辭行政院發言人，成為行政院有史以來最短命發言人，而南檢也對陳宗彥案重啟調查，依《貪汙治罪條例》提起公訴，建請法院從重量刑。李孟諺則是在前天遭網友爆料，婚外情長達10年，且對象還是中國籍女子，李孟諺也火速請辭獲准。