中華隊12強內野戰力浮現？鄭宗哲敲本季第11轟　有望追平個人最佳

中華隊12強內野戰力浮現？世界12強賽的中華隊總教練曾豪駒與前兄弟象捕手陳瑞昌，昨（20）日才和情蒐小組啟程赴美，目的為觀察台灣旅美球員，藉以針對12強名單進行戰力評估。結果預計首站抵達的匹茲堡海盜隊小聯盟，今（21）日先傳出好消息，效力海盜隊2A的鄭宗哲，交手巨人隊2A，轟出個人本季的第11轟，有機會追平個人最佳的單季13轟。儘管鄭宗哲目前被列在球隊40人名單之中，按規定無法參加12強賽事，但守備、打擊能力兼俱，依然是值得中華隊持續觀察的球員之一。
開轟助球隊逆轉勝 距離單季最佳不遠
鄭宗哲在本場交手巨人隊2A的比賽，先發第3棒、擔任游擊手，在4局下球隊3分落後時，敲出右外野方向的兩分砲，將分差拉近到只有1分差，且海盜2A最終也以7：5逆轉擊敗巨人2A，鄭宗哲成為掀起反攻的重要功臣。
鄭宗哲單場總共4打數1安打，其中包含4局下的兩分砲，而這發全壘打也是本季第11支全壘打，還差2轟就能追平去年個人最佳的13轟紀錄，賽後打擊率2成24，攻擊指數0.691。
根據WBSC大會規範，世界12強的45人名單預計要在9月中提交，28人最終名單在10月份提交。總教練曾豪駒為專心赴美情蒐，將二軍總教練一職交給首席投手教練川岸強代理，目的就是希望觀察80人大名單中的12位旅外選手。鄭宗哲目前在球團的40人名單內，入選難度較高，反而是同隊投手陳柏毓，可能是教練團觀察的重點之一。
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鄭宗哲在本場交手巨人隊2A的比賽，先發第3棒、擔任游擊手，在4局下球隊3分落後時，敲出右外野方向的兩分砲，將分差拉近到只有1分差，且海盜2A最終也以7：5逆轉擊敗巨人2A，鄭宗哲成為掀起反攻的重要功臣。
鄭宗哲單場總共4打數1安打，其中包含4局下的兩分砲，而這發全壘打也是本季第11支全壘打，還差2轟就能追平去年個人最佳的13轟紀錄，賽後打擊率2成24，攻擊指數0.691。
根據WBSC大會規範，世界12強的45人名單預計要在9月中提交，28人最終名單在10月份提交。總教練曾豪駒為專心赴美情蒐，將二軍總教練一職交給首席投手教練川岸強代理，目的就是希望觀察80人大名單中的12位旅外選手。鄭宗哲目前在球團的40人名單內，入選難度較高，反而是同隊投手陳柏毓，可能是教練團觀察的重點之一。