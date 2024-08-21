中華隊12強內野戰力浮現？鄭宗哲敲本季第11轟　有望追平個人最佳

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中華隊12強內野戰力浮現？世界12強賽的中華隊總教練曾豪駒與前兄弟象捕手陳瑞昌，昨（20）日才和情蒐小組啟程赴美，目的為觀察台灣旅美球員，藉以針對12強名單進行戰力評估。結果預計首站抵達的匹茲堡海盜隊小聯盟，今（21）日先傳出好消息，，且海盜2A最終也以7：5逆轉擊敗巨人2A，鄭宗哲成為掀起反攻的重要功臣。鄭宗哲單場總共4打數1安打，其中包含4局下的兩分砲，而根據WBSC大會規範，世界12強的45人名單預計要在9月中提交，28人最終名單在10月份提交。總教練曾豪駒為專心赴美情蒐，將二軍總教練一職交給首席投手教練川岸強代理，目的就是希望觀察80人大名單中的12位旅外選手。