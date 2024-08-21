保瑞完成旗下首例「無菌針劑廠」併購　即起合併該廠區營收

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保瑞藥業今（21）日宣布，已順利完成向美國公司Emergent BioSolutions收購旗下子公司位於馬里蘭康登鎮（Camden, Maryland）的無菌針劑製造廠區。本次收購不僅使得保瑞集團在已經擁有生產生技藥品無菌製劑原料藥的能力下，進一步取得無菌針劑藥品成品生產的製造能力，更為旗下持續深根大分子代工服務業務的保瑞生技增添競爭利基，後續可運用該針劑廠產能，協助客戶進行生技藥品開發及商業化產品量產應用。保瑞說明，此座新加入的廠區約87000平方英尺，共有4條無菌針劑產線，可支援實驗試製及商業量產所需之冷凍乾燥、玻璃瓶(Vials)充填與預填充注射器充填等各式技術製程與代工服務。保瑞集團董事長盛保熙表示，繼上一季順利完成交接美國百年藥廠USL後，這次收購的Camden廠區進一步強化了保瑞在北美的業務能力，並大幅地提升了保瑞為生物製劑客戶所能提供的產品範圍與服務技術。盛保熙也強調，「非常期待能與新加入的團隊攜手合作，持續強化該廠區特殊的製程技術，以保瑞集團引以為傲的服務品質，支持現有客戶的專案進度，並且同步開發更多新客戶需求；再次歡迎Camden廠區的全體團隊加入保瑞的全球大家庭。」保瑞集團於2024年4月完成收購明尼蘇達州最大藥廠Upsher-Smith Laboratories ，取得其在明尼蘇達州當地兩座工廠，增加口服固體劑型的產能。而完成此一針劑廠區的收購後，保瑞集團在全球擁有10座經多個先進國家藥監機構查核通過的製造廠區，不僅能為全球客戶提供各種劑型與藥物釋放技術，更能全力搶攻持續成長的全球代工業務需求，為集團旗下CDMO業務創造更多價值。