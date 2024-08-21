優質教保環境　黃偉哲：讓家長無後顧之憂

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▲黃偉哲認為，應對少子化趨勢，不僅是提高生育津貼，更要在養育及教育環境等方面著手努力，讓每個家庭願意且放心在臺南生兒育女。(圖／南市府提供)

▲2024國家卓越建設獎，全國只有2所幼兒園獲獎，都是在臺南，立人國小附幼榮獲最佳規劃設計類卓越獎，新市幼兒園則獲最佳規劃設計類優質獎肯定。(圖／南市府提供)

為擴大平價教保服務，減輕家長育兒負擔，臺南市積極向教育部爭取建設公共化幼兒園，113學年度共有立人國小附幼等9所新建園舍落成，並自113學年度起招生。臺南市長黃偉哲今(21)日前往立人國小主持聯合揭牌典禮，除感謝中央挹注經費，也期勉新幼兒園創出好口碑，提供平價、優質的教保服務與教學環境。黃偉哲表示，從時任臺南市長的總統賴清德以來，南市府團隊就積極規劃建立公共化幼兒園，讓父母工作時無後顧之憂。他認為，應對少子化趨勢，不僅是提高生育津貼，更要在養育及教育環境等方面著手努力，讓每個家庭願意且放心在臺南生兒育女。黃偉哲也感謝中央支持補助10億7000萬元經費，今天揭牌的新建8所公立幼兒園及1所非營利幼兒園，從109年開始規劃設計迄今，歷時4年多，在113學年度嶄新落成。特別是2024國家卓越建設獎，全國只有2所幼兒園獲獎，都是在臺南，立人國小附幼榮獲最佳規劃設計類卓越獎，新市幼兒園則獲最佳規劃設計類優質獎肯定。教育局長鄭新輝表示，新建幼兒園除擴大3-5歲班量能52班，還新增2歲專班25班，計1,202名幼兒能夠獲得平價又優質的教保服務，平均招收率超過9成，加上少子化子女對策，就讀公幼每月收費不超過1000元、非營利不超過2000元，第二胎以後收費更少，平價收費，優質服務，師資穩定。113學年度再補助公幼午餐、點心費用，幼兒吃得更好、更均衡。