黃珊珊保住立委引怒火？白營前幕僚：支持者要她離開立院

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案延燒，民眾黨20日下午二度開中評會，經過4小時會議，決議黃珊珊停權3年，包括黨職中央委員及立院黨團副總召職務都解除，不過不影響其不分區立委職務。對此，民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡直言，黃珊珊保住了一席立委，反而讓民眾黨內支持者憤怒，他們要的是黃珊珊離開立法院。吳靜怡今（21）日在臉書發文表示，「保黃」成功後，更能突顯民眾黨只是個延續柯文哲政治生命的一人政黨，毫無改革心意。黃珊珊因為擔任總統大選總幹事，才能成為民眾黨立法委員不分區排名第一，當時黨內早就許多人反彈，黃珊珊不只怯戰還拿了保障名額。如今領導的柯文哲競選總部出現巨大財務弊端，居然還可以繼續戀棧立委的職位，讓黨內基層的人相當不滿，管理競選總部比阿嬤管理的雜貨店還要更無章法，號稱沒有內帳的對帳，漏洞百出讓全民看笑話，幾百萬活動、幾千萬的專案都沒有人能跟支持者解釋清楚，明明柯文哲每場選戰中，每週都有財務審查會議、財務監督小組、財務系統，「請問，黃珊珊是真的沒有？還是假裝沒有。」吳靜怡直言，黃珊珊保住了一席立委，反而讓民眾黨內支持者憤怒，他們要的是黃珊珊離開立法院，當初，黃珊珊、新竹市長高虹安是怎麼逼宮柯文哲要前立委蔡壁如直接辭去立法委員的？同樣標準，黃珊珊的失職引起這麼大的風波，還要繼續戀棧立法委員？吳靜怡說，民眾黨黨內終於不會再有幾個特定的人用「親民黨」的過去來虎假虎威了，黃珊珊的失能管理展現出自己在過去親民黨宋楚瑜身邊並非大選核心，柯文哲大選也不見這些親民黨經驗的人展現組織能力，這四年，總有人把過去親民黨邊邊角角講的自己多麼厲害，這回潮水退了，別說橘色褲子，是根本沒穿褲子。