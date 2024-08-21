Klay Thompson轉隊獨行俠！Irving招募是關鍵　Kidd：他分享經歷

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達拉斯獨行俠隊在上賽季打進到總冠軍賽，他們在今年夏天的休賽季也打出精彩一仗，說服金州勇士冠軍射手Klay Thompson帶槍來投，戰力大提升。根據球隊總教練Jason Kidd在Dubs Talk播客節目上的說法，Kyrie Irving是讓K湯最終決定轉隊的關鍵人物。上賽季例行賽，Thompson在為勇士出賽的77場比賽，場均可打29.6分鐘，得到17.9分3.3籃板2.3助攻，三分球命中率38.7%。休賽季他離開老東家，選擇以3年5000萬美元加盟獨行俠，震撼聯盟。「我很想說這都是我的功勞，但事實並非如此。」Kidd說， 「這是團隊的共同努力的成果。但我認為球員之間——在這個聯盟中，他們都會彼此談論自己的情況，也會互相招募——Kyrie和Klay對此聊了很多。」Irving曾與Thompson一起參加 2016 年里約奧運，兩人多次在季後賽中碰頭，在系列賽中會互相對位，也對彼此充滿尊敬。Irving在達拉斯重新找到生涯第二春，他的話對於Thompson來說有一些說服力在。Thompson希望得到尊重和發揮空間，Irving去年在獨行俠和Luka Doncic之間的配合、信任、和被給予的場上戰術地位，對於前者來說很有價值。「在招募Klay Thompson時，有很多人都參與其中，但其中最重要的參與者之一就是Kyrie，他能以球員的身份，詳細講述他在達拉斯2年的經歷，並且能夠真誠地告訴Klay，他認為Klay來到獨行俠隊後會發生什麼事。 」除了場上空間和側翼防守之外，Thompson能為獨行俠帶來老將領導力，這可能比比賽中的任何一個面向都更有價值，「他一直處於爭冠狀態，他明白想要奪冠需要做什麼。我們相信球隊正在打造一支冠軍球隊。K湯是一名老將，他在大賽中擁有豐富的經驗，並且在攻防兩端都能產生貢獻，我們堅信他將為我們命中很多空位投籃，並享受比賽中的樂趣。」