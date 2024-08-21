越南將成立峴港自由貿易區 ！最快2025年落成

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越南中部旅遊城市峴港享譽全球，越南國會陳青敏(Tran Thanh Man)主席近期簽發「組織城市政府及試辦多項發展峴港市之特定機制與政策」決議，將在峴港市建立1座自由貿易區連接該市蓮沼(Lien Chieu)海港。峴港自由貿易區係一個多功能區，其成立旨在試行吸引投資、金融、貿易、旅遊及高品質服務等政策。峴港自由貿易多功能區設有明確地理分界線，並有柵欄與外部區域隔開，確保海關及相關機構依據各領域之法令規定進行查驗及監管等。該多功能區與外部區域間之貨物流通將根據海關、稅收及進出口法律規定建立之進出口關係。外國人投資者申請設立經濟組織之手續與程序按照國內投資依越南企業法及每種經濟組織類型相關之法規來設立，即外人投資者在峴港自由貿易區設立經濟組織無須有投資案，亦無需在成立經濟組織前辦理申請核發或調整投資執照等手續，該協議將從2025年1月1日起生效，並至少有5年效期。位於越南中部的峴港近年來成為全球旅客最愛前往的旅遊目的地之一，越南峴港的巴拿山纜車系統，被美國CNN列為世界十大最令人印象深刻的纜車系統之一，而距離峴港約40分鐘路程的會安古鎮也在1999年被列為UNESCO聯合國世界文化遺產，足見峴港的觀光與經濟都在不斷發展。