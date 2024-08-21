快訊／許光漢去當兵！經紀公司證實「入伍服役中」揭明年回歸日期

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▲許光漢（右）主演《正港分局》為了抓到「成語連續殺人魔」展開調查。（圖／Netflix提供）

▲ 許光漢當兵去，消息先從網路傳出，目擊他在成功嶺新訓，有女網友直接留言證實。（圖／翻攝Threads）

許光漢在當紅之際選擇當兵去，網瘋傳他剃平頭，現身成功嶺當新訓役男，消息獲得證實。至於是否服替代役，經紀公司表示，「不好意思，其他細節我們就不多作回覆了，團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」據內政部公布資料，替代役基礎訓練第258梯次，訂於民國113年8月20日入營。有退伍的替代役男在成功嶺看到許光漢身影，並且發文表示，「在裡面遇到藝人我真的很意外也很驚訝，甚至是要離開時對眼五秒，誰不被電暈啦。」還有女網友直接留言爆料，「他是去當替代役唷在成功嶺新訓21天，我男友剛好是裡面的長官，昨天有看到他本人。」更讓許光漢入伍消息，引爆討論潮。昨（20）日是許光漢主演影集《正港分局》首映會，王淨、Lulu（黃路梓茵）、邰智源等演員都到齊，唯獨男主角的他缺席，他透過螢幕中與觀眾朋友們問好，飾演員警編號59487吳明翰的他分享：「雖然這次辦案的節奏很荒謬，但現場的佈置一定都不會馬虎，美術拍攝手法都很精緻。」他更形容正港小隊像是一盤「散沙」，「但雖然一開始是盤散沙，但隨著辦案的過程會有一種聚沙成塔的感覺，大家聚齊在一起的時候，就會有莫名的和諧感。」他雖缺席首映，不過該影集之前的媒體茶敘，以及8月2日「正港小隊招募大會」粉絲見面會都有出席。許光漢入伍消息經紀公司事先沒有透露，並且入伍當天也十分低調，而他選擇在當紅時入伍，不少粉絲心碎，許太太紛紛崩潰留言。