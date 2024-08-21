許光漢當紅去當兵！《想見你》爆紅身價破千萬　顏值實力迷倒粉絲

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▲許光漢（左）在《想見你》一人分飾兩角，切換自如的演技獲得好評。（圖／想見你臉書）

▲許光漢當紅選擇去當兵，不少人震驚太突然了。（圖／想見你臉書）

許光漢在當紅之際選擇當兵去，他主演影集《正港分局》明（22）日首播，昨日缺席首映會，原來是撞期入伍日，他現在人氣正旺，消息一出不少粉絲許太太心碎留言，他在2019年因《想見你》爆紅，影歌視三棲，2022年爆出接下養生飲品代言費用是600萬，這幾年發展越來越好，身價三級跳，粗估有破千萬身價。許光漢一開始以歌手培訓，本來想發片出道，期間接觸戲劇，後來加入植劇場，演出系列作品《戀愛沙塵暴》及《姜老師，妳談過戀愛嗎？》受到關注，2019 年對許光漢來說是多產的一年，之後一連以戲劇《罪夢者》和電影《陽光普照》等令人驚豔，更憑《想見你》入圍金鐘獎最佳男主角，劇中一角紅遍兩岸，甚至進軍南韓。許光漢在《想見你》中，一人分飾兩角，在李子維和王詮勝之間，切換自如的演技獲得好評，而他陽光大男孩的清新形象，在兩岸以不可思議方式爆紅，算是少數這幾年能到大陸發展的新生代男星，他的人氣不只如此，還直接進軍日本、南韓。許光漢和清原果耶主演電影《青春18x2 通往有你的旅程》正式進軍日本，在南韓演出影集《無路可走：輪盤賭》飾演殺手。許光漢以顏值、魅力與實力擄獲大批海外粉絲，還有人誇讚他是台灣近期最強男星，2022年爆出接下養生飲品代言費用是600萬，這幾年身價水漲船高，目前粗估有千萬身價，他當兵將在明年回歸，這段時間勢必要推掉廣告跟代言，損失不少。許光漢選在當紅之際選擇當兵，不少人震驚太突然了，《兵役法》規定，台灣男生最晚36歲前要服完兵役，他現在33歲，有網友討論，可以再推遲一些時間，也有人認為尊重他的決定。而他入伍消息十分低調，透過網路才曝光出來。許光漢經紀公司稍晚證實當兵消息，回應《NOWnews今日新聞》表示：「感謝大家關心，光漢目前正入伍服役中，懇請給予空間，也一起期待明年回歸後，能夠帶給我們更多美好的作品。」至於是否為替代役，經紀公司表示，「不好意思，其他細節我們就不多作回覆了，團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」