人物／從助理到民代　賴清德手把手教林宜瑾當「好立委」

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民進黨立委林宜瑾被檢舉疑似詐領助理費，遭檢調搜索立院辦公室，為政壇投下震撼彈，而林宜瑾出身於野百合學運，過去曾任賴清德國大代表服務處主任，成為其嫡系子弟，獲新潮流關注後宣示加入派系運作，並於28歲順利當選議員，就此展開從政之路，過去林宜瑾曾透露，當自己選立委時，賴清德還曾大方分享該如何當好立委，而如今「台南幫」接連出事，也不讓外界質疑刀刀朝著賴清德招呼而去。現年54歲的林宜瑾，出身於野百合學運，在28歲之際順利當選議員，就此展開從政之路，蟬聯6連霸，而其個性爽朗海派，在地方上被稱為是「傻大姐」，在台南深獲選民喜愛。而每當有重要的選舉場合，都能看見林宜瑾主持的身影，因風格極具個人強烈，頗有有高雄市前長陳菊架勢，在黨內有「小花媽」的稱號。林宜瑾過去曾任賴清德國大代表服務處主任，兩人開始結下不解之緣，並宣示加入新潮流，堪稱賴清德嫡系子弟兵，過去林宜瑾也曾透露，賴清德嚴以律己，當時她要選立委時，賴清德則與其大方分享如何當好立委。此外林宜瑾於今年民進黨全代會，獲新潮流推舉角逐中常委，由於早已完成配票，要黨內最高權力核心已是板上釘釘，未料卻發生呂林小鳳跑票事件，抱憾與中常委擦肩而過。而過去林宜瑾胞弟林昱仲則是爭議不斷，被傳出在擔任環保局機要期間，遭控仗勢欺人性騷女性，還有開公務車酒駕肇事逃逸，讓林宜瑾相當頭痛。眾所皆知，賴清德有嚴重道德潔癖，而其一向以高道德自詡，子弟兵遇上這種麻煩事，二話不說就是「斬立決」，以賴清德的個性，若查證屬實將被逐出「賴系」大門。但從陳宗彥、李孟諺，到今日是嫡系子弟林宜瑾，「台南幫」接連出事，也不讓外界質疑刀刀朝著賴清德招呼而去。