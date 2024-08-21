天降橫財？「泰國大師」加持中彩券　婦喜匯費險遭詐

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台中1名61歲陳姓婦人為祈求「進財」，於是上網認識自稱泰國師父，對方稱可以協助民眾施棺做功德、開運解厄，並用其生辰八字預知彩券中獎號碼。該師父稱先幫忙陳婦購買彩券且還意外中了頭獎640萬元，但如果要領取中獎款項必須支付「律師公證費」。陳婦喜獲橫財，開心直奔郵局準備臨櫃匯款，所幸行員發現有異，趕緊通報員警及時攔阻，否則還沒求到財，荷包便失血。台中市烏日警分局烏日派出所日前下午接獲郵局通報，有名婦人欲匯款到異常帳戶，機警行員關懷提問時婦人聲稱要借給侄子，但侄子姓名卻回答不出來，疑似遭到詐騙。員警到場了解，陳婦緊張表示要匯款給侄子，經查該帳戶遭通報異常，陳婦才透露是網路師叔叮嚀若遇行員詢問，必須告知「借款給侄子，切勿提到有關中頭獎的事情」，否則還沒處理好施棺項目前，將玷污財運。經員警進一步關心，原來陳婦一個月前在網路上認識一名泰國師父，該師父以她的生辰八字求出一組財字號碼，特別交代在臺信眾代購今彩539彩劵，且溫馨叮嚀有無中獎都不必告知任何人。事後誆騙陳婦中了640萬，但必須匯款律師公證費2萬3千元至外匯商帳戶才能領取獎金。員警舉出案例勸說，陳婦才恍然大悟原來這位好心的外國師父竟是詐騙集團分子。感謝行員主動詢問及員警即時協助，讓她保住生活費。烏日分局表示，民眾應慎防詐團假宗教之名、行詐欺之實，若提及購買彩券，甚至提供中獎彩券的翻拍照片，再要求支付各種款項，絕對是詐騙陷阱。如遇可疑訊息，應隨時撥打165專線查證、洽詢，才不會開運不成，反倒成了詐騙集團的財神爺。