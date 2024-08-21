MLB／Ozuna第37轟出爐！距離大谷翔平只差2轟　勇士3：1勝費城人

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MLB美國職棒亞特蘭大勇士今（21）日對上費城人，勇士本場比賽推出Reynaldo Lopez掛帥先發，他繳出5局10K失1分的好投，加上Marcell Ozuna敲出關鍵超前轟，終場勇士以3：1擊敗費城人，Ozuna本場比賽的關鍵超前陽春砲，為個人本季第37轟，Ozuna本季已累積37轟，145支安打、94分打點、打擊率3成09的數據，距離大谷翔平的39轟僅差兩轟。勇士在3局下半靠著Michael Harris II的安打，取得1:0領先，費城人在4局下半同樣靠著安打串連將比分扳平，6局下半Ozuna鎖定Zack Wheeler一顆失投滑球，掃出一發陽春砲，助勇士2:1超前比分，8局下半Jose Alvarado在滿壘的情況下投出保送，再送給勇士1分，9上勇士推出Raisel Iglesias上場關門，成功抓下3個出局數，終場勇士就以3：1擊敗費城人。勇士先發投手Lopez傷癒歸隊後首場比賽就大殺四方，5局10K僅失1分好投，單場10K創下本季新高，讓費城人前三棒此役12打數0安打，其中Kyle Schwarber單場吞4K，Bryce Harper吞下3K，雖Wheeler也投出6局8K失3分的表現，但無奈火力支援不到位，吞下本季第6敗。大谷在今年競爭國聯全壘打王的最大對手，就是Ozuna，兩人在開季後就不斷競爭全壘打王寶座，5月份Ozuna更一度超越大谷，兩人差距都在兩轟之內，後續兩人的對決，也是球迷關注焦點。