川普暗指林郁婷變性　作家轟政府一字不吭：遇美就龜縮

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美國前總統、共和黨總統候選人川普日前在造勢活動上談到巴黎奧運，竟說有2名變性人參加了拳擊比賽，雖未指名道姓，但很明顯是影射我金牌拳擊女將林郁婷及阿爾及利亞女拳手凱利夫（ImaneKhelif）。對此，作家「漂浪島嶼」質疑，先前面對不當言論，對俄有外交部嚴厲駁斥，對作家有體育署揚言告訴，強烈捍衛台灣國格與維護選手人格的態度，現今一遇上美國就雙標，川普的言下之辱，低頭趴過。漂浪島嶼20日在臉書發文表示，「美龜功，遇美就龜縮的神功，受辱沉默的24小時」，川普譏諷台灣變性人拿金牌，已經是相當羞辱的攻擊，期待政府作出正確的反應，維護選手名譽，也保護台灣聲譽。沒想到等待24小時，不知是新聞稿難寫，還是根本不敢寫，至今一點官方說法都沒，甚至愛台的名嘴、側翼、網軍也靜悄悄，可以受辱沉默24小時，完全不是辱台必反的鬥雞政府作風。漂浪島嶼指出，其實沒膽嚴詞批評川普，維護台灣秉持公平競賽的國格，至少也該有勇氣委婉說明端正視聽，維護選手的人格名譽，但是從府院到外交部，竟然一字不吭，毫無回應。如果政府原本就是不隨外界起舞的態度，如今一以貫之，算是始終如一，但是先前面對不當言論，對俄有外交部嚴厲駁斥，對作家有體育署揚言告訴，完全是強烈捍衛台灣國格與維護選手人格的態度，現今一遇上美國就雙標，川普的言下之辱，低頭趴過。漂浪島嶼說，期待美國助台抗中，算是無奈現實，但是再無奈，有些錯誤也不應是有過無視還含辱生吞，付錢買軍購，還得一味低聲下氣，不只國外看破輕視，就連國內都按耐不住，原來捍衛台灣聲譽是有選擇的，「台灣的美龜功，已經練到出神入化，不僅受辱無言，還能自宮無怒，練就不嗔裝癡笑罵由人的絕學。」