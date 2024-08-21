柯文哲3動作冷落國民黨　她分析：柯文哲將轉深綠、對民進黨交心

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，曾任柯文哲競選辦公室總幹事的立委黃珊珊成眾矢之的，民眾黨中評會昨將黃珊珊停權三年。資深媒體人李艷秋酸，黃珊珊每天開記者會，說明99元雜支，誤登為98元之類的帳，不得不搖頭，這個黨都要團滅了，還繼續裝模作樣，假到最高點。
李艷秋也批柯文哲，什麼都『不知情』，四月監院就因為資料不符，退回選舉獻金的申報，幾億的金額，問都不問？真把支持者當草？原來公開透明、理性科學，都是假的，無能與高傲是真的。
李艷秋也提到，柯文哲在假帳爆發的這段期間，有幾個動作別有深意。首先是邀請國際認證的洗錢貪污犯、前總統陳水扁，為民眾黨的青年營上課，但柯文哲到底希望小草們從陳水扁身上學到什麼經驗？
李艷秋也說，在緊靠獨派的同時，柯文哲不忘對國民黨酸言酸語，冷嘲熱諷。在假帳案爆發後，國民黨小心翼翼，溫言好語，還約束黨內不要攻擊柯文哲，就怕得罪柯，壞了藍白的合作。可是柯沒客氣的，劈頭就要國民黨不要說場面話。
李艷秋也不滿，柯文哲還不忘拖國民黨下水，說「我們就是誠實申報，人家國民黨才報兩億」。執政的民進黨才報五億，卻不見柯文哲酸兩句。柯文哲這三個動作都不是假動作，因為假帳案不知燒多大、燒多久。
李艷秋認為，柯文哲靠向深綠、冷眼對藍可以預判，只要民進黨放過柯，柯就能過關，所以柯會有更多向民進黨交心的動作；至於軟軟糯糯的國民黨，是柯可以隨意揉捏拋棄的工具，國民黨要想清楚，如果接下來柯文哲的清廉出了問題，國民黨會不會雙標對待？如果會，就要讓支持者看不起了。
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李艷秋也提到，柯文哲在假帳爆發的這段期間，有幾個動作別有深意。首先是邀請國際認證的洗錢貪污犯、前總統陳水扁，為民眾黨的青年營上課，但柯文哲到底希望小草們從陳水扁身上學到什麼經驗？
李艷秋也說，在緊靠獨派的同時，柯文哲不忘對國民黨酸言酸語，冷嘲熱諷。在假帳案爆發後，國民黨小心翼翼，溫言好語，還約束黨內不要攻擊柯文哲，就怕得罪柯，壞了藍白的合作。可是柯沒客氣的，劈頭就要國民黨不要說場面話。
李艷秋也不滿，柯文哲還不忘拖國民黨下水，說「我們就是誠實申報，人家國民黨才報兩億」。執政的民進黨才報五億，卻不見柯文哲酸兩句。柯文哲這三個動作都不是假動作，因為假帳案不知燒多大、燒多久。
李艷秋認為，柯文哲靠向深綠、冷眼對藍可以預判，只要民進黨放過柯，柯就能過關，所以柯會有更多向民進黨交心的動作；至於軟軟糯糯的國民黨，是柯可以隨意揉捏拋棄的工具，國民黨要想清楚，如果接下來柯文哲的清廉出了問題，國民黨會不會雙標對待？如果會，就要讓支持者看不起了。