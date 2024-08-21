AMD研發中心落誰家？郭智輝：下午與AMD高層會面再了解

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超微半導體（AMD）近期宣布將在台灣設立研發中心，AMD高層近日頻拜訪各縣市政府高層，被認為是尋覓落腳點。針對AMD可能將研發中心設在哪個縣市，經濟部長郭智輝今（21）日表示，自己並未掌握到最新訊息，但透露下午會與AMD會面，可以再了解一下情況。郭智輝日前接受媒體時，證實AMD要來台設立研發中心，而經濟部昨日公告「大A+計畫」核定清單，AMD申請「全球研發創新夥伴計畫」，總經費達新台幣86.4億元，經濟部補助33.1億元，AMD要自籌53.3億元。AMD美國總公司資深副總裁王啟尚率領高階團隊近日頻走地方，昨（20）日與高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲相繼會面，被認為是尋覓被視為尋找研發中心可能地點；台南、高雄兩市府也紛紛拋出利多，希望成功爭取AMD進駐。陳其邁表示，高雄作為開放自由的海洋首都，擁有全台唯一的海空雙港及多元自然景觀，是軟體人才宜居的首選，隨著全球半導體產業快速成長，高雄正積極邁向科技與智慧製造之都。在原有的封測與製造基礎上，持續推動腦力密集的上游軟體研發與晶片設計領域發展。黃偉哲表示，台南已做好迎接AI時代準備，持續招商引資，歡迎企業進駐，更說台南在晶片產業垂直分工完整，並有光電、資安、航太、無人載具、精密製造等產業聚落，落實AI晶片垂直應用。當郭智輝被問到是否有聽聞AMD更多消息，他坦言，尚未取得最新消息，但也表示下午就會與AMD高層會面，「希望設在台灣的哪一點是沒有講」，對方只有表示要來感謝經濟部所提供協助，讓它們可以完成簽約準備。