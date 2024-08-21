金價飆新高後拉回！瑞銀估今年底衝上2600美元　油價上看87美元

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國際金價一度飆漲至2531美元新高，目前拉回至2516美元震盪整理。不過，瑞銀仍看好黃金，在美元走弱及市場對美國聯準會（Fed）9月降息預期增強之下，預估年底有望漲到2600美元。此外，瑞銀指出，考慮到油價近期的波動受中國預期需求和地緣政治的推動，短期油價保持震盪，年底布倫特原油有望升至87美元。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）發布最新報告指出，在上週五創下每盎司2508美元的歷史新高後，周一金價小幅回落，但依舊保持在2500美元以上的高位，主要是由於美元走弱，加上市場對美國聯準會9月降息的預期增強，上周美元指數累計下跌0.7%左右，已是連續4周持續走低。此外，中東地區緊張局勢加劇也推動了對黃金這一避險資產的需求，尤其周五將舉行傑克遜霍爾全球央行年會，市場期待美國聯準會主席鮑威爾在其主題演講中傳遞更多關於降息的信號。不過，在美元持續走弱之下，金價持續創新高，進一步來到2531美元新高，目前拉回至2516美元附近震盪。瑞銀則因近期市場表現進一步看好黃金，更預估到今年底金價有望升至2600美元，主要考慮到強勁的央行和交易所交易基金（ETF）買盤需求。瑞銀認為，黃金是地緣政治風險、通膨及過度赤字的有效對沖工具，除了保持對黃金的適度敞口外，建議投資者可考慮利用關聯度較低的另類資產，如私募市場和對沖基金等，來進一步多元化投資組合。台灣銀行最新報告也提到，據路透社報導，儘管金價創歷史新高，但在中國暫停購買黃金後，中國國內部份銀行已獲得中國人民銀行新的黃金進口配額，預計中國需求將會復甦，先前金價於3月至4月上漲的關鍵因素，主要來自於中國強勁的買盤，而雖目前珠寶需求仍然疲弱，但投資需求健康，因此需求再次回升下，可能會進一步推高金價。此外，BMI大宗商品分析主管Sabrin Chowdhury也指出，因全球地緣政治衝突加劇，黃金作為避險資產的吸引力，使2024年金價預計有望在持續挑戰新高，另一個關鍵因素在於美國聯準會降息幅度擴大的可能性持續增加，金價有機會來到2700美元，另花旗銀行對黃金第4季平均價格預測為2550美元，2025年中期目標為3000美元。此外，瑞銀也提到，布倫特原油價格上周收盤持平，每桶略低於80美元，全球的地緣政治風險仍是油價焦點。在考慮到油價近期的波動受中國預期需求和地緣政治的推動，瑞銀預估，短期內這2個因素將使油價保持震盪。至於基本面方面，瑞銀分析，石油供應增長繼續落後於需求增長，將導致庫存進一步下降，價格上漲。OPEC+最近再次強調了對原油的謹慎立場，瑞銀對原油維持適度看好，建議尋求風險的投資者可以考慮出售原油價格下行風險，預估至2024年底，布倫特原油的交易價格將接近87美元。