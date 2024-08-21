曾為大S砸3.5億！汪小菲「S Hotel」改名半年爆停業　官方證實了

名人汪小菲過去曾為大S砸下3.5億，蓋了一間以對方命名的「S Hotel」酒店，然而兩人在離婚之後，汪小菲去年底宣布將其改名為「美憬閣」，英文名則為「MGallery」，今年3月撤換招牌，沒想到改名才將近半年的時間，如今卻傳出酒店即將停業，《NOWnews》記者也實際致電至酒店櫃台，工作人員證實只營業到今（21）日為止。
汪小菲在多年前，在台北市松山區敦化北路的黃金路段，豪砸新台幣3.5億元，以前妻大S之名開設「S Hotel」酒店，然而後來雙方離婚鬧翻。去年底汪小菲表示將其酒店名稱改為「美憬閣」，今年三月更將酒店門口的「S」招牌撤下，改成新名稱「MGallery」的「M字」。
然而最近出現有許多網友爆料，透露開始收到酒店信件表示：「從8月21日開始美憬閣就要停業。」而《NOWnews》記者今（21）日上午致電美憬閣，櫃檯人員證實只營業到今天，不過具體歇業的原因還不明確，櫃檯人員不願多透露資訊。
記者也實測目前官網以及「booking.com」都已無法訂房，從21日開始後面都是出現打「X」的符號，客服也證實美憬閣酒店確定營業到今天，之後訂房都會直接取消或轉單，不過也客服也提醒：「已訂房旅客可依email通知為準。」
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然而最近出現有許多網友爆料，透露開始收到酒店信件表示：「從8月21日開始美憬閣就要停業。」而《NOWnews》記者今（21）日上午致電美憬閣，櫃檯人員證實只營業到今天，不過具體歇業的原因還不明確，櫃檯人員不願多透露資訊。
記者也實測目前官網以及「booking.com」都已無法訂房，從21日開始後面都是出現打「X」的符號，客服也證實美憬閣酒店確定營業到今天，之後訂房都會直接取消或轉單，不過也客服也提醒：「已訂房旅客可依email通知為準。」