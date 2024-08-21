曾為大S砸3.5億！汪小菲「S Hotel」改名半年爆停業　官方證實了

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▲汪小菲去年底宣布酒店改名，先把「S Hotel」的明顯招牌撤下。（圖／NOWnews資料照）

▲目前訂房網站上，「美憬閣」21日以後都不能預訂房間。（圖/Booking.com官網）

名人汪小菲過去曾為大S砸下3.5億，蓋了一間以對方命名的「S Hotel」酒店，然而兩人在離婚之後，汪小菲去年底宣布將其改名為「美憬閣」，英文名則為「MGallery」，今年3月撤換招牌，沒想到改名才將近半年的時間，如今卻傳出酒店即將停業，汪小菲在多年前，在台北市松山區敦化北路的黃金路段，豪砸新台幣3.5億元，以前妻大S之名開設「S Hotel」酒店，然而後來雙方離婚鬧翻。然而最近出現有許多網友爆料，透露開始收到酒店信件表示：「從8月21日開始美憬閣就要停業。」