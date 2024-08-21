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U15中華隊3投接力飆無安打！12：0痛擊尼加拉瓜　分組第1晉級複賽

記者林之越/綜合報導

▲U15世界盃預賽最後一戰，中華隊先發投手余念孝主投3局，沒有失分且飆出5次三振，後續接替投球任務的楊曜丞、楊至皓也沒有失分，合力投出無安打比賽。（圖／中華棒協提供）
▲U15世界盃預賽最後一戰，中華隊先發投手余念孝主投3局，沒有失分且飆出5次三振，後續接替投球任務的楊曜丞、楊至皓也沒有失分，合力投出無安打比賽。（圖／中華棒協提供）
U15世界盃棒球賽在今（21）日迎來預賽最後一戰，中華隊交手前4戰全勝的尼加拉瓜，在投、打兩端都展現實力壓制，先發投手余念孝主投3局，以及接替的楊曜丞、楊至皓各別後援1局，不僅沒有失分，更是聯手投出無安打比賽。進攻方面，中華隊打線在3、4局爆發，兩局總共灌進8分，最終提前在5局以12：0痛擊尼加拉瓜，並以B組第1身份晉級6強複賽。

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因雨延賽無礙　中華小將投打俱佳

U15世界盃中華隊的前4戰，僅有一場打線熄火敗給墨西哥，拿下3勝1敗，預賽最後一戰面對4勝的強敵尼加拉瓜，攸關小組的晉級排名。比賽因雨延後2.5小時開打，中華隊在開局就展現進攻火力，前2局靠著安打及對手失誤，搶下4：0領先。

進入3局後，中華隊安打敲不停，余利亞、羅師騁以及石正侑都敲出帶有打點的安打，單局猛攻5分，取得9：0的大幅領先。而4局上則是尼加拉瓜的投手崩盤，連續投出保送和暴投，讓中華隊最終在5局以12：0提前結束比賽。

3投接力飆無安打　分組第一晉級複賽

除了打線爆發外，先發余念孝主投3局，用了41球，沒有被敲出安打且飆出5次三振，2任後援投手楊曜丞、楊至皓也各接替1局，無安打無失分，3人接力完成了1場無安打比賽。

預賽拿下4勝1敗成績的中華隊，因為勝過相同戰績的尼加拉瓜，以B組第1晉級6強複賽，將與A 組前3名日本、波多黎各、哥倫比亞交手複賽，爭取冠軍戰門票。值得一提的是，日本是目前唯一5戰全勝的隊伍。

▲U15世界盃最後一戰，中華隊交手尼加拉瓜，打線迎來大爆發，全隊在5局內敲出10支安打，以12：0擊敗尼加拉瓜，奪下預賽第4勝。（圖／中華棒協提供）
▲U15世界盃最後一戰，中華隊交手尼加拉瓜，打線迎來大爆發，全隊在5局內敲出10支安打，以12：0擊敗尼加拉瓜，奪下預賽第4勝。（圖／中華棒協提供）


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