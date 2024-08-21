U15中華隊3投接力飆無安打！12：0痛擊尼加拉瓜　分組第1晉級複賽

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▲U15世界盃最後一戰，中華隊交手尼加拉瓜，打線迎來大爆發，全隊在5局內敲出10支安打，以12：0擊敗尼加拉瓜，奪下預賽第4勝。（圖／中華棒協提供）

U15世界盃棒球賽在今（21）日迎來預賽最後一戰，進攻方面，中華隊打線在3、4局爆發，兩局總共灌進8分，最終提前在5局以12：0痛擊尼加拉瓜，並以B組第1身份晉級6強複賽。U15世界盃中華隊的前4戰，僅有一場打線熄火敗給墨西哥，拿下3勝1敗，預賽最後一戰面對4勝的強敵尼加拉瓜，攸關小組的晉級排名。比賽因雨延後2.5小時開打，中華隊在開局就展現進攻火力，前2局靠著安打及對手失誤，搶下4：0領先。進入3局後，中華隊安打敲不停，余利亞、羅師騁以及石正侑都敲出帶有打點的安打，單局猛攻5分，取得9：0的大幅領先。而除了打線爆發外，值得一提的是，日本是目前唯一5戰全勝的隊伍。