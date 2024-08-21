批中國破壞區域和平　賴清德籲民主夥伴：一起面對威權挑戰

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總統賴清德今（21）日出席凱達格蘭論壇時表示， 過去幾年來，威權主義的擴張越來越具有侵略性，已是全球性的挑戰，台灣位在第一島鏈，將積極推動「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量、建構經濟安全、和民主國家強化夥伴關係、發展穩定而有原則的兩岸關係領導能力。他強調，只要在對等尊嚴的前提下，台灣願意和中國進行交流合作，達到台海的和平穩定。賴清德出席「『凱達格蘭論壇-2024印太安全對話』開幕式」，並以全英文發表演說，他表示，每年的凱達格蘭論壇，都是印太區域對話交流的重要平台，今年邁入第8屆，所討論的主題，包括「台海安全」、「經濟安全與經濟脅迫」，以及「數位民主之實踐與挑戰」，都是當前全球民主國家共同關切的議題，台灣很願意跟各國進行更深入的交流合作。賴清德指出，過去幾年來，威權主義的擴張，越來越具有侵略性，已經是全球性的挑戰，看到俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，北韓威脅東北亞區域的和平穩定，中東地區也出現戰火；也看到，中國在東海、南海擴軍，不僅在台海進行軍事演習，也和俄羅斯在南海、西太平洋、日本海進行海空聯合軍演，對周邊國家進行軍事恫嚇，破壞區域的和平穩定。賴清德說，中國更將貿易武器化，對台灣、日本、南韓、澳洲、立陶宛、加拿大等國家，進行施壓、恐嚇的政治操作，這種單方面的經濟脅迫行為，相信在座的澳洲和立陶宛朋友們，應該更能感同身受。賴清德提到，中國發動混合戰，透過網路攻擊、認知作戰、假訊息、政治干預等手段，對各國進行滲透，並且試圖影響台灣和其他國家的選舉，中國也企圖利用網路與科技，擴張數位威權主義，影響全球民主發展。賴清德表示，中國擴張威權主義的對象，不限於台灣，中國經貿施壓的受害者，也不只有台灣，中國是企圖改變國際上以規則為基礎的國際秩序。區域及全球民主國家需要更加團結，採取具體的行動，相互合作，才能抵抗威權主義的擴張。賴清德強調，台灣位在第一島鏈，直接面對來自中國的威脅，將無畏無懼，肩負起責任，積極推動「和平四大支柱行動方案」，維持台海的和平穩定。第一，強化國防力量，他說，將持續推動國防改革，提高國防預算，透過國防自主與軍購併行的方式充足武器裝備，並且建立引進新興技術的機制，以及建構全民防衛韌性，來增強國防實力，展現自我防衛的決心。賴清德續指，第二，建構經濟安全。中國在國際社會打壓台灣的生存空間，阻撓台灣和其他國家簽署貿易協定、加入區域經濟，但台灣依然堅定地走向世界，這些年來，台灣的經濟發展持續布局全球、分散風險，大幅降低對中國的依賴，台灣對外投資，中國的占比，2010年是83.8%，去年降至11.4%，創下歷史新低；台灣對外出口，中國的占比，2010年上半年是43.1%，今年上半年降至31.2%，更是近22年以來同期新低。賴清德指出，希望透過新的貿易協定，促成貿易多元化，有更強的經濟韌性，來面對經濟脅迫，目前，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署，也進入第二階段談判，台灣和加拿大也完成簽署投資協議，這是布局北美市場重要的一環；台灣和英國已經簽署雙邊提升貿易夥伴關係協議，這是台灣第一次跟歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎。賴清德表示，台灣推動新南向政策也有具體的成果，今年上半年，台灣對新南向18國的出口達到502億元，創下歷年同期新高，未來，台灣也會繼續爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），希望跟區域國家創造更豐碩的經貿成果，共同提升經濟韌性。賴清德說，第三，和民主國家強化夥伴關係，台灣將在各領域推動價值外交，加深跟民主夥伴的合作，這次論壇將討論台灣半導體在穩定全球供應鏈所扮演的角色，會持續跟民主夥伴一起打造「民主晶片」永續供應鏈，促進全球繁榮發展，而台灣也會在國防安全跟各國加強交流合作，跟民主國家肩並肩，發揮嚇阻力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標。賴清德提到，第四，穩定而有原則的兩岸關係領導能力。他強調，身為國際社會負責任的一員，台灣會不卑不亢，維持台海現狀，只要在對等尊嚴的前提下，台灣願意和中國進行交流合作，達到台海的和平穩定。賴清德強調，台灣有決心成為促進世界民主、和平、繁榮發展的關鍵力量，衷心希望民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，群策群力，一起面對威權主義的挑戰，守護共享的價值。