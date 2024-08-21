柯文哲陷假帳風暴、黃珊珊無法參選2026　他嘆：民眾黨被詛咒了吧

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，曾任柯文哲競選辦公室總幹事的立委黃珊珊成眾矢之的，民眾黨中評會昨將黃珊珊停權三年。資深媒體人黃揚明說，民眾黨從「珊珊來辭」到「不動如珊」，似乎被詛咒。
黃揚明說，上週，民眾黨政治獻金風暴不斷延燒，在大選期間擔任競選總部總幹事的民眾黨立委黃珊珊成了眾矢之的，要求她請辭立委的罵聲不斷，但她辭的僅有民眾黨中央委員一職。上週的縮影，堪稱「珊珊來辭」。而本週，則叫「不動如珊」。
黃揚明分析，一方面，柯文哲確定不會開除黃珊珊，但另一方面，中評會將黃珊珊停權3年確認黃珊珊不會再代表民眾黨參選台北市長。民眾黨從新竹市前市長高虹安因一審有罪遭停職且退黨，民眾黨的縣市長除了代理竹市的邱臣遠，只剩下選上後帶槍投靠的金門縣長陳福海，但陳福海也被選罷法規範卡死，無法再競選連任。
黃揚明說，2022年以無黨籍選過台北市長的黃珊珊如今加入民眾黨也無法再參選，選將逐一折損，又碰上假帳風暴、司法追訴等。民眾黨或許真的被詛咒了吧！往好處想，如果民眾黨可以藉此轉換體質，擺脫「一人政黨」的風格，或許不是壞事。但「一人政黨」，絕對不是想擺脫就能擺脫的，除非那「一人」，真的倒了。
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黃揚明分析，一方面，柯文哲確定不會開除黃珊珊，但另一方面，中評會將黃珊珊停權3年確認黃珊珊不會再代表民眾黨參選台北市長。民眾黨從新竹市前市長高虹安因一審有罪遭停職且退黨，民眾黨的縣市長除了代理竹市的邱臣遠，只剩下選上後帶槍投靠的金門縣長陳福海，但陳福海也被選罷法規範卡死，無法再競選連任。
黃揚明說，2022年以無黨籍選過台北市長的黃珊珊如今加入民眾黨也無法再參選，選將逐一折損，又碰上假帳風暴、司法追訴等。民眾黨或許真的被詛咒了吧！往好處想，如果民眾黨可以藉此轉換體質，擺脫「一人政黨」的風格，或許不是壞事。但「一人政黨」，絕對不是想擺脫就能擺脫的，除非那「一人」，真的倒了。