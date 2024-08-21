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柯文哲陷假帳風暴、黃珊珊無法參選2026　他嘆：民眾黨被詛咒了吧

記者何哲欣／台北報導

▲民眾黨時任競選總幹事黃珊珊出席柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會做說明。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.19）
▲民眾黨時任競選總幹事黃珊珊出席柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會做說明。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.19）
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，曾任柯文哲競選辦公室總幹事的立委黃珊珊成眾矢之的，民眾黨中評會昨將黃珊珊停權三年。資深媒體人黃揚明說，民眾黨從「珊珊來辭」到「不動如珊」，似乎被詛咒。

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黃揚明說，上週，民眾黨政治獻金風暴不斷延燒，在大選期間擔任競選總部總幹事的民眾黨立委黃珊珊成了眾矢之的，要求她請辭立委的罵聲不斷，但她辭的僅有民眾黨中央委員一職。上週的縮影，堪稱「珊珊來辭」。而本週，則叫「不動如珊」。

黃揚明分析，一方面，柯文哲確定不會開除黃珊珊，但另一方面，中評會將黃珊珊停權3年確認黃珊珊不會再代表民眾黨參選台北市長。民眾黨從新竹市前市長高虹安因一審有罪遭停職且退黨，民眾黨的縣市長除了代理竹市的邱臣遠，只剩下選上後帶槍投靠的金門縣長陳福海，但陳福海也被選罷法規範卡死，無法再競選連任。

黃揚明說，2022年以無黨籍選過台北市長的黃珊珊如今加入民眾黨也無法再參選，選將逐一折損，又碰上假帳風暴、司法追訴等。民眾黨或許真的被詛咒了吧！往好處想，如果民眾黨可以藉此轉換體質，擺脫「一人政黨」的風格，或許不是壞事。但「一人政黨」，絕對不是想擺脫就能擺脫的，除非那「一人」，真的倒了。



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