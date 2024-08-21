台灣獼猴現蹤士林內湖！當街偷雞蛋水果、還闖民宅　藍委出手了

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▲士林天和里有獼猴闖進民宅陽台。（圖／李彥秀辦公室提供）

▲有獼猴闖進內湖湖光市場。（圖／李彥秀辦公室提供）

台北市近日有多隻台灣獼猴現蹤人類生活圈，日前有獼猴闖入內湖湖光市場，甚至跑到攤位上搶奪水果食用，更有多位民眾目睹獼猴大搖大擺逛大街，今（21）日國民黨立委李彥秀更直指，士林也出現相同情況，有3隻獼猴闖入民宅，為避免人猴衝突升溫，喊話主管機關應該有更多宣導與對策。李彥秀日前就在臉書提醒選區民眾，內湖湖光市場出現3隻獼猴，甚至跑到攤位上搶奪水果食用，還有民眾在市場外的社區看到獼猴大搖大擺逛大街，當時動保處表示，將加強放置誘捕籠，目前已經有落網之獼猴。李彥秀今天再曝，昨（20）日住在內湖秀湖里的辦公室夥伴，又和她說家中陽台出現「漏網之猴」，前來抓補的動保處人員車上，更載著1隻剛從大湖公園「逮捕歸案」的彌猴。李彥秀說，動保處研判，彌猴是來自大湖公園旁的康湖隧道附近山區猴群，意味彌猴進入人類社區已非偶發個案無獨有偶。辦公室另一位住在天母的夥伴也表示，自家社區上週也同時出現3隻猴子。李彥秀提到，隨著保育意識抬頭、都市開發增加，人類與猴子的生活圈勢必趨於重疊，如何在生態與居家安寧、安全間尋求平衡、共處，避免人猴衝突升溫，主管機關應該有更多宣導與對策。