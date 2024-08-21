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蘋果iPhone攝影賽「IPPA」得獎出爐！台灣攝影師 Paddy星空照奪冠

記者周淑萍/綜合報導

▲台灣攝影好手 Paddy 趙培均在今年IPPA風景類拿到第一名，同時孩童類也入圍佳作，Paddy大方分享得獎照片的拍攝秘訣。（圖／翻攝官網）
▲台灣攝影好手 Paddy 趙培均在今年IPPA風景類拿到第一名，同時孩童類也入圍佳作，Paddy大方分享得獎照片的拍攝秘訣。（圖／翻攝官網）
擁有手機攝影界奧斯卡獎之稱的「IPPA(iPhone Photography Awards)」，向來都吸引全球攝影好手報名參賽，近日公布了2024年得獎名單，台灣知名攝影師 Paddy 趙培均在今年的風景類拿到第一名，同時孩童類也入圍佳作，Paddy也大方分享得獎照片的拍攝秘訣。除了Paddy之外，生活風格類Leo Huang用iPhone 11 拍下新竹風箏節也成功拿下第二名。

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▲除了Paddy之外，台灣獲獎者還有Leo Huang，用iPhone 11 拍下新竹風箏節，成功拿下生活風格類第二名。（圖／翻攝官網）
▲除了Paddy之外，台灣獲獎者還有Leo Huang，用iPhone 11 拍下新竹風箏節，成功拿下生活風格類第二名。（圖／翻攝官網）
獲得IPPA 2024年風景類第一名的照片是Paddy使用iPhone 15 Pro Max，於2024年2月14日走訪紐西蘭南島的蒂卡波(Tekapo)所拍攝，星空上半部耀眼的星群便是著名的獵戶座，而正中央最耀眼的是金牛座中最亮的恆星-畢宿五，畫面中同時有兩顆流星飛逝，是個十分難得的瞬間。

Paddy 表示：「星空攝影首要須避免光源的侵擾，無論是遠方地面的照明光害或是月光，都會影響到成像品質。」因此 「選址」與「拍攝方位」是第一個課題，Paddy一開始對於構圖的設想，就期望以平靜的湖面倒影作為前景。雖然著名的蒂卡波湖是其中一個選擇，但由於當時獵戶座將出現在西北偏西的方位，若在地卡波湖的東岸拍攝，有極大的可能會受到鄰近熱門景點(好牧羊人教堂)遊客產生的光害影響。因此便透過地圖及觀星App來選擇其他更為合適的拍攝地。

🟡如果想要獲得清晰的星空照片，Paddy提供以下方式：

📍三腳架：Paddy 建議必須要將手機安置在三腳架上，三腳架強烈建議有可安裝沙袋或倒勾的款式，透過額外的重物來加強穩固，使拍攝過程中不易受到風勢搖晃的影響。

📍夜間模式：在微光且手機穩固的情況下，iPhone通常會自動進入30秒的夜間模式，如果沒有，可以手動調節，有可能是手機不夠穩固而無法觸發。

📍倒數拍攝：以手指觸碰快門鍵的瞬間，可能也會使手機晃動造成成像模糊，因此建議可以藉由藍牙遙控器或者倒數拍攝。

📍檢視照片：拍完照後檢查曝光效果，如果有不盡理想之處，可以在拍攝介面調整曝光補償，一般建議 在 -1.0 / -0.7 / -0.3 / +0.3 / +0.7 / +1.0 之間依情況調節。

另外，Paddy 在孩童類也入圍佳作，Paddy表示該照片是2023年10月9日入住泰國清邁的柴萊蘭花(Chai Lai Orchid)時所拍攝，這家旅店是以跟大象共存的環境聞名，旅客可以在寧靜的大自然中享受與大象一同散步、餵食和洗澡的體驗。在隔日準備離開旅店之際，一頭特別親人的小象不斷向大女兒撒嬌，女兒也回應其善意。於是 Paddy 便在遠方用iPhone 15 Pro Max 五倍光學變焦來捕捉這樣溫柔的瞬間。

▲Paddy孩童類也入圍佳作，該照片是2023年10月9日入住泰國清邁的柴萊蘭花時所拍攝。（圖／翻攝官網）
▲Paddy孩童類也入圍佳作，該照片是2023年10月9日入住泰國清邁的柴萊蘭花時所拍攝。（圖／翻攝官網）

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