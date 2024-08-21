陳佩琪幫兒看1.2億豪宅！陳揮文驚呆問小草醒了沒：不值得你捐錢

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民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪遭爆料，7月去看一戶要價看上1.2億元的房子，陳佩琪也證實是因兒子快結婚所以先去看看。對此，資深媒體人陳揮文想問小草「夢醒時分了沒？」不知道那些捐款給柯文哲、黃國昌的人做何感想？這些小草誰買的起1億2000萬的房子？陳揮文昨在廣播節目中表示，現今政壇最大八卦就是陳佩琪去看1.2億的房子，當陳佩琪被記者問到時，還有點驕傲，說她兒子30歲了快結婚成家，幫兒子買個房子。他認為，媽媽幫兒子當然沒問題，跟柯文哲媽媽挺柯文哲一樣，但問題是陳佩琪看的是1億2000萬的房子，「不知道那些捐款給柯文哲、黃國昌的人做何感想？」陳揮文說，小草斗內都是義無反顧，無論是民眾黨的政治獻金或是黃國昌開直播，小草都是搶著要捐款，「我想請問這些小草，你醒了嗎？你夢醒時分了嗎？你還要斗內給柯文哲，他的太太在幫他的兒子看房子，看1億2000萬，你住甚麼房子？你住1億2000萬的房子嗎？」陳揮文最後提醒，小草不要再捐了，自己辛苦賺來的錢，自己花就好，沒有一個政治人物或名嘴值得捐錢，這3個爛黨、這些爛政客、這些爛名嘴包括他在內，都不值得你捐錢。