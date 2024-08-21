快訊／「肯爺」肯伊威斯特開唱剩4天！突爆不來了　桃園場急喊卡

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▲肯爺將和Ty Dolla $ign一起到台灣開唱，現在卻臨時喊卡。（圖／聚善美文創娛樂提供）

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye）日前驚喜宣布，將在8月25日和音樂夥伴Ty Dolla $ign空降桃園體育場（桃園市立田徑場）開唱。沒想到距離開唱日僅剩4天，現在突然傳出變數，有消息指稱，主辦單位通知廠商「活動取消」。不過《NOWnews今日新聞》記者實際詢問主辦，表示「目前他們在跟美方聯絡溝通中，等晚一點確認後會發正式聲明。」肯爺上個月底驚喜宣布將首度來台，預計8月25日在桃園體育場開唱，屆時還會帶著妻女一起訪台。8月1日3.3萬張門票一開賣，5分鐘內也隨即售罄，可見其受歡迎程度。為了讓沒買到票而扼腕的粉絲也能一起狂歡，8月10日再度釋出些許票券，依舊有許多歌迷瘋搶。肯爺開唱前也預告，除了將帶來兩張冠軍新作《Vultures 1》與《Vultures 2》曲目，也將帶來全新設計、以未來風格美學舞台，他還會開Mic演唱過去的精選經典曲目，全場更預計使用180組以上的音響，打造360度無死角的沉浸聽覺饗宴，其用心、藝術性與創造力，將在這場聆聽時尚表演揮灑得淋漓盡致，絕對值回票價。主辦單位「聚善美文創」近期也不時在臉書分享，舞台搭建的進度，讓許多歌迷相當期待。不料現在開唱前卻緊急喊卡，據《鏡週刊》報導，主辦單位私下通知廠商這場活動決定取消，後續會再做賠償。《NOWnews今日新聞》記者詢問主辦單位，表示稍晚會發布正式聲明，肯爺究竟能否來台開唱，仍有待進一步消息確認。