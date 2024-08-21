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太誇張！藍鳥10:3擊敗紅人單場5轟大爆發　去年同日戲碼複製貼上

記者吳政紘/綜合報導

▲Spencer Horwitz敲出安打，幫助藍鳥大勝紅人隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲Spencer Horwitz敲出安打，幫助藍鳥大勝紅人隊。（圖／美聯社／達志影像）
美國職棒大聯盟（MLB)多倫多藍鳥今（21）日對上辛辛那提紅人，此役藍鳥打線大爆發，全隊共敲出5發全壘打，加上先發投手José Berríos繳出7局失2分飆出7K好投，終場藍鳥就以10:3擊敗紅人，值得一提的是兩隊在去年的美國時間8月20日交手，藍鳥同樣單場5轟，最終藍鳥同樣以10:3擊敗紅人。此役藍鳥首轟出現在2局下，George Springer從紅人投手Carson Spiers手中敲出2分砲，3局下Alejandro Kirk和Spencer Horwitz上演「背靠背」開轟，5局下半Leo Jiménez先敲出一發2分砲，一出局後，George Springer再補上一發陽春砲

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複製貼上　藍鳥隊好猛！

藍鳥本場比賽首轟出現在2局下，George Springer從紅人投手Carson Spiers手中敲出2分砲，3局下Alejandro Kirk和Spencer Horwitz上演「背靠背」開轟，5局下半Leo Jiménez先敲出一發2分砲，一出局後，George Springer再補上一發陽春砲，5局打完藍鳥已敲出5轟，以10:1領先紅人。

紅人雖在6局上和8局上靠著安打串連打回2分，但為時已晚，終場紅人以3:10不敵藍鳥，

Spiers本場比賽僅投4.1局就被狂掃13支安打，其中包含5轟，賽後防禦率暴漲至5.43，紅人近5場僅拿下1勝。

藍鳥神複製　堪稱史上最巧合

兩隊在美國時間去年8月20日，兩隊同樣交手，藍鳥在該場比賽同樣敲出5發全壘打，其中Brandon Belt繳出單場雙響砲，和今日的Springer一樣，最終藍鳥同樣以10:3擊敗紅人，Springer本季共有22場比賽敲出單場雙響砲，為本季第二多，第一名為Mookie Betts的26場。



▲多倫多藍鳥「春天哥」George Springer開轟，幫助球隊獲勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲多倫多藍鳥「春天哥」George Springer開轟，幫助球隊獲勝。（圖／美聯社／達志影像）

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