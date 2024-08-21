太誇張！藍鳥10:3擊敗紅人單場5轟大爆發　去年同日戲碼複製貼上

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▲多倫多藍鳥「春天哥」George Springer開轟，幫助球隊獲勝。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB)多倫多藍鳥今（21）日對上辛辛那提紅人，此役藍鳥打線大爆發，全隊共敲出5發全壘打，加上先發投手José Berríos繳出7局失2分飆出7K好投，終場藍鳥就以10:3擊敗紅人，值得一提的是兩隊在去年的美國時間8月20日交手，藍鳥同樣單場5轟，最終藍鳥同樣以10:3擊敗紅人。紅人雖在6局上和8局上靠著安打串連打回2分，但為時已晚，終場紅人以3:10不敵藍鳥，Spiers本場比賽僅投4.1局就被狂掃13支安打，其中包含5轟，賽後防禦率暴漲至5.43，紅人近5場僅拿下1勝。兩隊在美國時間去年8月20日，兩隊同樣交手，藍鳥在該場比賽同樣敲出5發全壘打，其中Brandon Belt繳出單場雙響砲，和今日的Springer一樣，最終藍鳥同樣以10:3擊敗紅人，Springer本季共有22場比賽敲出單場雙響砲，為本季第二多，第一名為Mookie Betts的26場。