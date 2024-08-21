祝你好夢！Curry用法語晚安在歐美註冊商標　未來將發展個人品牌

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美國男籃在巴黎奧運奪金5連霸！招牌球星Stephen Curry的晚安慶祝動作，在近年來成為NBA最具代表性的慶祝動作，Curry在奧運金牌戰也做出此手勢，根據外媒報導，Curry在8月14日時在歐洲提交商標申請，8月19日則是向美國提出申請，Curry獨特的晚安慶祝手勢在2022年季後賽首次使用，並迅速成為球迷最愛模仿的動作之一，