祝你好夢！Curry用法語晚安在歐美註冊商標　未來將發展個人品牌

美國男籃在巴黎奧運奪金5連霸！招牌球星Stephen Curry的晚安慶祝動作，在近年來成為NBA最具代表性的慶祝動作，Curry在奧運金牌戰也做出此手勢，讓更多球迷見證到「Nite Nite」的魅力，根據外媒報導，Curry近期在歐洲和美國用法語的晚安（NUIT NUIT）註冊商標，未來將為以NUIT NUIT為品牌名稱，發展個人品牌，而勇士總教練Steve Kerr近期參與民主黨全國代表大會時，也用晚安手勢和川普表示「早點洗洗睡」
在歐美申請商標 Curry將發展個人品牌
根據外媒報導，Curry在8月14日時在歐洲提交商標申請，8月19日則是向美國提出申請，有趣的是兩邊Curry都用法語的晚安（NUIT NUIT）做為商標，未來在歐美地區只有Curry的公司能將此使用於相關商品，在奧運結束後不久，Curry就穿上印有「Nuit Nuit」的帽T現身，但目前還沒有公開販售的消息傳出。
帽T的設計師Mike Fogg，也在X上表示非常開心Curry喜歡自己的作品，「我為這個概念所投入的工作和時間深感自豪，但看到Steph把我的設計與他的金牌一起佩戴，我真的非常感動。 我沒有辦法用文字來形容這是多麼不真實，我充滿感激之情。 這是一個我從未想象過的時刻，我對Steph感激不盡。」
晚安手勢擋不住 連Kerr都在用
Curry獨特的晚安慶祝手勢在2022年季後賽首次使用，並迅速成為球迷最愛模仿的動作之一， Kerr近期受邀美國民主黨全國代表大會上台演講，在演講最後，Kerr用Curry的晚安手勢，向川普表示「早點洗洗睡」並呼籲選民將票投給民主黨總統候選人賀錦麗。
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根據外媒報導，Curry在8月14日時在歐洲提交商標申請，8月19日則是向美國提出申請，有趣的是兩邊Curry都用法語的晚安（NUIT NUIT）做為商標，未來在歐美地區只有Curry的公司能將此使用於相關商品，在奧運結束後不久，Curry就穿上印有「Nuit Nuit」的帽T現身，但目前還沒有公開販售的消息傳出。
帽T的設計師Mike Fogg，也在X上表示非常開心Curry喜歡自己的作品，「我為這個概念所投入的工作和時間深感自豪，但看到Steph把我的設計與他的金牌一起佩戴，我真的非常感動。 我沒有辦法用文字來形容這是多麼不真實，我充滿感激之情。 這是一個我從未想象過的時刻，我對Steph感激不盡。」
晚安手勢擋不住 連Kerr都在用
Curry獨特的晚安慶祝手勢在2022年季後賽首次使用，並迅速成為球迷最愛模仿的動作之一， Kerr近期受邀美國民主黨全國代表大會上台演講，在演講最後，Kerr用Curry的晚安手勢，向川普表示「早點洗洗睡」並呼籲選民將票投給民主黨總統候選人賀錦麗。