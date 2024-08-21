台東卑南通報首例！台灣黑熊踩中套索受困　疑「熱衰竭」不幸死亡

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▲台灣黑熊受困套索疑熱衰竭，失去生命跡象。（圖／林保署台東分署）

農業部林業及自然保育署臺東分署20日上午11時50分，接獲7名卑南鄉公所生態環境維護工作隊隊員通報，發現一隻母台灣黑熊受困套索，經救援後發現疑似熱衰竭失去生命跡象；臺東分署分署長吳昌祐表示，這是臺東卑南地區黑熊通報首例，雖然黑熊未能平安獲救，但友善黑熊的夥伴關係已更往臺東南方推進，愈來愈多部落夥伴加入守護黑熊行列。林保署表示，這次卑南鄉臺灣黑熊救援通報首例，由卑南鄉公所7名生態環境調查維護隊員，在執行巡守工作時，聽見疑似動物的呻吟聲，進而在一處原住民保留地次生林內，發現臺灣黑熊受困套索。隊員張育嘉及洪田福第一時間發現時就感覺黑熊相當虛弱，於是三步併兩步的飛奔至通訊良好地點緊急聯繫臺東分署與卑南鄉公所成立之「臺灣黑熊通報平台」聯繫窗口請求支援。初次目擊黑熊的隊員，在卑南鄉公所吳姓獸醫於現場判斷黑熊疑似熱衰竭失去生命徵象時，除感到不捨，也對在如此接近部落地區發現黑熊更感到相當震驚。臺東分署獲報後，會同野灣醫療團隊及在地卑南鄉公所、東興村陳興榮村長、達魯瑪克部落族人近30人趕往現場，以擔架協力將重達80公斤的成年母熊抬離現場，經野灣團隊勘驗確認母熊死亡，臺東分署已連夜將黑熊遺體送農業部獸醫研究所後續進行病理解剖確認死因。全程參與救援的卑南鄉陳興榮村長表示，在接獲通報傳說中魯凱族的母親-大地之熊在舊部落「卡帕里瓦」受困套索後，立即動員族人前往參與搶救，雖仍無法挽回，看著自然生命的流逝，陳村長也有感而發的說到，期盼讓生長在這片土地上的人與動物共存共融、生生不息，讓這美麗山河故事永遠留傳，也更堅信保育臺灣黑熊的重要性，期盼鼓勵更多部落族人參與臺灣黑熊生態服務給付計畫，持續推動生態棲地維護工作，擴大執行巡查範圍，並移除來源不明的獵具，避免臺灣黑熊再次受到傷害。吳昌祐表示，近年臺東地區黑熊族群出現在淺山甚至平地聚落周邊次數越來越頻繁，感謝卑南鄉公所、達魯瑪克部落及參與此次救援行動的夥伴及族人，在第一時間進行通報及協助救援，大家都已經盡了全力，這也是林業保育署推動臺灣黑熊保育及救援通報以來，臺東地區友善黑熊的夥伴關係更向南推展，未來也透過這次的機會與在地建立更緊密的合作關係。臺東分署再次呼籲，在地部落及農友仍有傳統狩獵或防範獸害的需求與權利，鼓勵山村居民免費換領改良式獵具以取代制式套索，並歡迎其他社區或部落團隊加入黑熊生態服務給付計畫，一起攜手爲保育臺灣黑熊努力。民眾發現野生動物受困，請即刻撥打臺東縣政府縣民服務專線1999、林業保育署24小時通報專線0800-000-930；若不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報、協助救援，就不會被究責。