民眾黨炎上、小草狂跳船！他建議蔡壁如回來坐鎮　對付陳智菡夫婦

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風暴，黨內掀起檢討聲浪。曾任民眾黨民眾黨前新竹市黨部主委林冠年說，如果民眾黨和柯文哲真心想改變，那就應該請前立委蔡壁如回來好好清理門戶。民眾黨倒了，對台灣的政治生態不一定會是好事。目前民眾黨內有種說法，柯趕快請蔡壁如回來黨副主席坐鎮黨中央，清掉民眾黨藏污納垢、牛鬼蛇神與佞臣，為民眾黨止血。
林冠年在臉書說，柯文哲膽子小，出事一定要女生出來扛。以前是蔡壁如扛，現在是黃珊珊擔。蔡壁如的形象為什麼讓人討厭？因為，柯文哲是一個優柔寡斷，不敢做決定的人，但凡遇到有爭議的事情，柯無法做決斷，壞人就讓蔡壁如當，例如以前有局處長惹柯不開心，柯不敢講就拜託蔡，請局處長走路。
林冠年說，所以，蔡才有血滴子的外號，但也幸好有蔡，柯的急診室跟市政府，才不至於荒腔走板，也更不會淪落到有（立院黨團主任）陳智菡夫婦，這種牛鬼蛇神還在柯身邊張牙舞爪，搞得小草都要跳船。
但林冠年也說，就柯的心裡來說，蔡壁如不在身邊是柯文哲這輩子過得最快活的日子。柯文哲也因此失去了底限，想跟誰見面就跟誰見面、想吃什麼就吃什麼、想通過什麼案子就通過什麼案子，沒有人管得了柯。這也是柯文哲跟民眾黨悲劇的開始，什麼鳥事也從這時候開始發生，京華城案即在蔡壁如離開給它催落去。
再回到政治獻金案，林冠年說，以柯文哲現在的情況，不可能讓黃珊珊辭立委，珊珊辭立委以後，不會是台北捷運公司前董事長李文宗扛，也不會是陳智菡扛，而是柯文哲要自己扛。柯文哲寧願把黃珊珊推上火線，每天主持善後小組的記者會，也不會把黃珊珊開除。
林冠年說，黃珊珊是正義感爆棚的人，也不會出賣朋友，柯文哲剛好是拿捏黃珊珊有義氣這個性格，請黃現在開始每天開記者會幫柯文哲擋槍，黃現在就如同白帶魚放在鍋子裡煎。然而，事實慢慢浮上檯面，木可公司、基金會，甚至是競選總部的帳，都不是黃珊珊身為總幹事可以干涉得到。真正掌握金流的還是柯文哲跟李文宗。
林冠年說，在風頭過後，柯文哲應該還是會隨便找個藉口開除珊珊。與其這樣，珊珊還不如辭職快逃，遠離柯黨內戰。
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林冠年說，所以，蔡才有血滴子的外號，但也幸好有蔡，柯的急診室跟市政府，才不至於荒腔走板，也更不會淪落到有（立院黨團主任）陳智菡夫婦，這種牛鬼蛇神還在柯身邊張牙舞爪，搞得小草都要跳船。
但林冠年也說，就柯的心裡來說，蔡壁如不在身邊是柯文哲這輩子過得最快活的日子。柯文哲也因此失去了底限，想跟誰見面就跟誰見面、想吃什麼就吃什麼、想通過什麼案子就通過什麼案子，沒有人管得了柯。這也是柯文哲跟民眾黨悲劇的開始，什麼鳥事也從這時候開始發生，京華城案即在蔡壁如離開給它催落去。
再回到政治獻金案，林冠年說，以柯文哲現在的情況，不可能讓黃珊珊辭立委，珊珊辭立委以後，不會是台北捷運公司前董事長李文宗扛，也不會是陳智菡扛，而是柯文哲要自己扛。柯文哲寧願把黃珊珊推上火線，每天主持善後小組的記者會，也不會把黃珊珊開除。
林冠年說，黃珊珊是正義感爆棚的人，也不會出賣朋友，柯文哲剛好是拿捏黃珊珊有義氣這個性格，請黃現在開始每天開記者會幫柯文哲擋槍，黃現在就如同白帶魚放在鍋子裡煎。然而，事實慢慢浮上檯面，木可公司、基金會，甚至是競選總部的帳，都不是黃珊珊身為總幹事可以干涉得到。真正掌握金流的還是柯文哲跟李文宗。
林冠年說，在風頭過後，柯文哲應該還是會隨便找個藉口開除珊珊。與其這樣，珊珊還不如辭職快逃，遠離柯黨內戰。