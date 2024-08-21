東超新賽季賽程公布！新北國王脫離PLG仍有參賽權？官方做出解釋

2024-2025賽季東亞超級聯賽（EASL，簡稱：東超）賽程正式公佈：東亞10支頂級籃球俱樂部球隊將通過34場比賽的激烈角逐，決出最終的東亞桂冠。本季台灣代表參加的兩支球隊是上賽季P.League+的冠亞軍球隊：新北國王和桃園璞園領航猿，雖然已經轉戰TPBL聯賽，但國王球團剛剛接受《NOWnews》訪問時確認會出戰，至於未來會由PLG、還是TPBL聯盟代表，目前東超方面表示還未確定。
東超賽程公布 國王、領航猿出戰
東超2024-2025賽季開幕戰時間為2024年10月2日，當日小組賽一路持續到2025年2月12日，共30場；小組出線的4支球隊稍作休整，隨即在2025年3月7-9日展開「終極四強」賽的4場殘酷對決。
小組賽階段的幾個重量級雙重賽值得廣大球迷關注，首先是馬尼拉亞洲購物中心體育館（Mall of Asia Arena）的開幕日：先是由水原音速彈對上生力啤酒人的比賽；以及同場加映的澳門黑熊對上馬尼拉電氣的精采比賽。相較於上賽季，再次移師中國澳門特別行政區的季中經典賽增加到了2場：2024年12月11日， 由水原音速彈對上桃園領航猿，以及新北國王對上澳門黑熊的賽事。
東超增加兩隊 國王被分在B組
東超上周正式宣佈：2024-2025賽季的參賽球隊從8支增至10支，新增球隊分別是來自中國香港特別行政區的當地聯賽冠軍香港東方（Hong Kong Eastern）和來自中國澳門特別行政區的澳門黑熊（Macau Black Bears）。主客場、組內小組賽的賽事場次數，將由上賽季的24場增加至30場。
10支球隊在小組賽階段被分為2個小組，A組5支球隊分別是日本B聯盟衛冕冠軍廣島蜻蜓（Hiroshima Dragonflies） 、韓國KBL聯盟亞軍水原音速彈（Suwon KT Sonicboom）、中華臺北P.LEAGUE+亞軍桃園璞園領航猿（Taoyuan Pauian Pilots）、菲律賓PBA聯盟委員盃冠軍生力啤酒人（San Miguel Beermen）和香港東方。
B組5支球隊分別是日本B聯盟亞軍琉球黃金國王（Ryukyu Golden Kings）、韓國KBL冠軍釜山宙斯盾（Busan KCC Egis）、中華臺北P.LEAGUE+聯盟冠軍新北國王（New Taipei Kings）、菲律賓PBA菲律賓盃冠軍馬尼拉電氣（Meralco Bolts）和澳門黑熊。
國王隊確定會打東超
今年夏天，國王等台灣職籃球隊在賽季落幕後，決定另組TPBL聯盟，台灣新職籃成立。而領航猿則和富邦勇士留守PLG，目前台灣職籃仍是兩聯盟分立。不過儘管離開PLG，但不影響國王隊參賽權，上賽季打進東超終極四強的他們，今年仍會出戰。
東超方面表示，聯賽認定國王上賽季在本土聯賽在PLG拿下冠軍，所以有本季東超參賽權。至於之後由哪個聯盟代表，目前「還沒確定」，因為如今比較多不確定性，聯盟會再來公告未來計劃。
關於東亞超級聯賽
東亞超級聯賽（EASL，簡稱：東超）是東亞地區的冠軍聯賽。東超的願景是融合該地區最頂級俱樂部、最頂級聯賽和最佳產值，並成為世界頂級職業籃球聯賽之一，同時提升整個東亞地區的籃球運動水準。
東超與世界籃球監管機構國際籃球總會（FIBA，簡稱：國際籃總）簽訂了為期10年的合作協定，並由其授權亞洲籃球總會（FIBA Asia，簡稱：亞籃總）對東超進行認可。東超還和東亞地區的日本B聯盟、韓國KBL聯盟、菲律賓PBA聯盟、中華臺北P. LEAGUE+聯盟等多個最頂級籃球聯賽簽訂了合作協定以確保其球隊參賽。
欲瞭解更多東亞超級聯賽資訊，請前往www.easl.basketball 或其他東超社群媒體平臺。
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東超2024-2025賽季開幕戰時間為2024年10月2日，當日小組賽一路持續到2025年2月12日，共30場；小組出線的4支球隊稍作休整，隨即在2025年3月7-9日展開「終極四強」賽的4場殘酷對決。
小組賽階段的幾個重量級雙重賽值得廣大球迷關注，首先是馬尼拉亞洲購物中心體育館（Mall of Asia Arena）的開幕日：先是由水原音速彈對上生力啤酒人的比賽；以及同場加映的澳門黑熊對上馬尼拉電氣的精采比賽。相較於上賽季，再次移師中國澳門特別行政區的季中經典賽增加到了2場：2024年12月11日， 由水原音速彈對上桃園領航猿，以及新北國王對上澳門黑熊的賽事。
東超增加兩隊 國王被分在B組
東超上周正式宣佈：2024-2025賽季的參賽球隊從8支增至10支，新增球隊分別是來自中國香港特別行政區的當地聯賽冠軍香港東方（Hong Kong Eastern）和來自中國澳門特別行政區的澳門黑熊（Macau Black Bears）。主客場、組內小組賽的賽事場次數，將由上賽季的24場增加至30場。
10支球隊在小組賽階段被分為2個小組，A組5支球隊分別是日本B聯盟衛冕冠軍廣島蜻蜓（Hiroshima Dragonflies） 、韓國KBL聯盟亞軍水原音速彈（Suwon KT Sonicboom）、中華臺北P.LEAGUE+亞軍桃園璞園領航猿（Taoyuan Pauian Pilots）、菲律賓PBA聯盟委員盃冠軍生力啤酒人（San Miguel Beermen）和香港東方。
B組5支球隊分別是日本B聯盟亞軍琉球黃金國王（Ryukyu Golden Kings）、韓國KBL冠軍釜山宙斯盾（Busan KCC Egis）、中華臺北P.LEAGUE+聯盟冠軍新北國王（New Taipei Kings）、菲律賓PBA菲律賓盃冠軍馬尼拉電氣（Meralco Bolts）和澳門黑熊。
國王隊確定會打東超
今年夏天，國王等台灣職籃球隊在賽季落幕後，決定另組TPBL聯盟，台灣新職籃成立。而領航猿則和富邦勇士留守PLG，目前台灣職籃仍是兩聯盟分立。不過儘管離開PLG，但不影響國王隊參賽權，上賽季打進東超終極四強的他們，今年仍會出戰。
東超方面表示，聯賽認定國王上賽季在本土聯賽在PLG拿下冠軍，所以有本季東超參賽權。至於之後由哪個聯盟代表，目前「還沒確定」，因為如今比較多不確定性，聯盟會再來公告未來計劃。
關於東亞超級聯賽
東亞超級聯賽（EASL，簡稱：東超）是東亞地區的冠軍聯賽。東超的願景是融合該地區最頂級俱樂部、最頂級聯賽和最佳產值，並成為世界頂級職業籃球聯賽之一，同時提升整個東亞地區的籃球運動水準。
東超與世界籃球監管機構國際籃球總會（FIBA，簡稱：國際籃總）簽訂了為期10年的合作協定，並由其授權亞洲籃球總會（FIBA Asia，簡稱：亞籃總）對東超進行認可。東超還和東亞地區的日本B聯盟、韓國KBL聯盟、菲律賓PBA聯盟、中華臺北P. LEAGUE+聯盟等多個最頂級籃球聯賽簽訂了合作協定以確保其球隊參賽。
欲瞭解更多東亞超級聯賽資訊，請前往www.easl.basketball 或其他東超社群媒體平臺。