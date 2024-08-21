助台灣產業站上全球AI浪頭　經濟部提AI化、低碳化兩作法

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全台最大工業科技盛會「Intelligent Asia 2024」將於今（21）日在台北盛大開展。面對全球AI浪潮，台灣如何站上浪頭？經濟部長郭智輝回應，政府除了持續打造「五大信賴產業」，也會加緊協助台灣中小企投入AI化跟低碳化，提升競爭力。「Intelligent Asia 2024」21日至24日在台北盛大登場，同期展覽包括「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際模具暨智慧成型設備展」等，匯集全球1200家科技製造業領導廠商，規模達4500個展位，行政院長卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、郭智輝等人今日更親自出席開幕式。當被問到經濟部針對AI及機械產業可以釋出什麼利多？郭智輝回應，AI 可以大幅提升自動化效益，當台灣達到「AI產業化」目標後，經濟部接下來就是推動AI化及低碳化，迎合世界潮流。他補充，經濟部具體作法包括持續推動包含半導體、人工智慧及次世代通訊等的「五大信賴產業」，更要把AI、低碳帶入到台灣中小企業，提升這些競爭力及降低成本，促成「AI產業化」、「產業AI化」。然而，廠商除了在展覽展現自動化、AI化亮眼成績，也不忘反映產業困境。模具公會理事長張和明致詞時表示，中國在近年美中對抗下產能出現過剩，只能低價傾銷全世界；台灣有七成模具來自中國，中國產品又只有台灣模具價格的7、8成時，就形成低價傾銷嚴重打擊，模具產業被迫「做4休3、做3休4」。面對中國模具來襲，模具公會也與經濟部產發署合作，成立台灣模具先進材料成型技術研發中心，協助業者快速導入工業4.0，推動智慧製造、數位化、自動化，推動邁向高質化發展。面對廠商傾訴，卓榮泰致詞回應，中小企、傳統產業始終是台灣最重要的經濟命脈，當台灣產業遭受不合理的低價競爭，將使政府經濟發展目標大打折扣，強調除了持續協助產業轉型，更會阻擋對台不公平的經濟競爭。