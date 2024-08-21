U18亞青／中華隊18人名單出爐！道奇柯敬賢領銜　力拚隊史第三冠

2024年第十三屆亞洲 U18 青棒錦標賽即將於9/2 起於天母棒球場、新莊棒球場、樂天桃園棒球場舉行，受疫情影響睽違六年再度舉辦，中華隊上次在亞洲 U18 奪冠已經是2007年，相隔17年未能奪冠，本次也將力拼隊史第三冠。中華隊先前透過玉山盃選出36人培訓名單後，在7月進行集訓挑出22人名單，並在今（21）日由棒協官方公佈，最後正選的18人名單。
柯敬賢領軍18人名單 首戰強碰韓國
棒協公布的U18正選名單當中，投手包含哀宥宇、陳世展、陳睦衡、曾偉喆、陽念希、邱立璿、林鉑濬和張宥謙等8人。捕手則有江庭毅、張育豪。
內野手部分，蔡琞傑、黃天賜、全紹凱、張趙紘、曾冠傑共5人入選；外野手則有已經加盟道奇隊的旅美小將柯敬賢、劉承佑、曾聖安。
本次賽事一共八支球隊參賽，中華隊與韓國、巴基斯坦及泰國分在 A 組，而日本、香港、菲律賓及斯里蘭卡分在B組，9/2在開幕典禮後，中華隊將碰上勁敵韓國，分組前二將進入四強複賽，最終在9/8晚間6點30分舉行冠軍戰。
U18 青棒錦標賽中華隊正選18人名單：
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棒協公布的U18正選名單當中，投手包含哀宥宇、陳世展、陳睦衡、曾偉喆、陽念希、邱立璿、林鉑濬和張宥謙等8人。捕手則有江庭毅、張育豪。
內野手部分，蔡琞傑、黃天賜、全紹凱、張趙紘、曾冠傑共5人入選；外野手則有已經加盟道奇隊的旅美小將柯敬賢、劉承佑、曾聖安。
本次賽事一共八支球隊參賽，中華隊與韓國、巴基斯坦及泰國分在 A 組，而日本、香港、菲律賓及斯里蘭卡分在B組，9/2在開幕典禮後，中華隊將碰上勁敵韓國，分組前二將進入四強複賽，最終在9/8晚間6點30分舉行冠軍戰。
U18 青棒錦標賽中華隊正選18人名單：