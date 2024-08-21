今日廣場》周訓財／綠色能源，企業ESG不可或缺

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周訓財／財茂集團董事長隨著全球氣候變遷的威脅日益加劇，企業社會責任（ESG）成為現代企業管理的核心議題之一。在眾多ESG議題中，綠色能源的採用正成為衡量企業可持續發展的重要指標。隨著能源需求的增加和化石燃料資源的減少，傳統能源供應已經面臨巨大挑戰。全球範圍內，碳排放成為影響氣候變遷的主要因素，這對人類社會的生存和發展構成了威脅。在此背景下，綠色能源的應用不僅可以減少對化石燃料的依賴，還能顯著降低企業的碳足跡，推動可持續發展。綠色能源不僅是企業減少環境影響的有效手段，還可以為企業帶來多重效益。例如，太陽能、風能等可再生能源的採用，能夠幫助企業降低長期的能源成本，並提升其市場競爭力。這些措施符合ESG中的環境（Environmental）要求，將企業定位為社會責任的實踐者，進而吸引更多的投資者和消費者。在ESG框架中，環境維度是企業能否實現可持續發展的重要考量之一。筆者認為，企業應該積極採用綠色能源技術，這不僅是對環境的負責，也是對企業自身未來的一項投資。無論是安裝太陽能板、採用風力發電，還是購買綠色能源證書，這些舉措都可以幫助企業在減少碳排放的同時，符合ESG指標的要求。筆者認為，企業應該將綠色能源融入其經營戰略中，以實現長期的可持續增長。這意味著，企業在制定策略時，應該考慮如何通過技術創新、流程優化等手段，增加綠色能源的使用比例，從而達到ESG目標。隨著全球對ESG要求的不斷提高，企業若能在綠色能源方面有所突破，將在市場中取得先機。未來的市場競爭將不僅僅是產品或服務的競爭，更是企業能否適應可持續發展需求的競爭。綠色能源的應用，將成為企業在這一競爭中脫穎而出的關鍵因素之一。總結來看，綠色能源作為企業ESG中的重要組成部分，不僅能夠提升企業的社會責任形象，還能為企業帶來實質性的經濟效益。只有將綠色能源納入企業發展的核心戰略，才能在變幻莫測的市場環境中保持競爭優勢，實現真正的可持續發展。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，