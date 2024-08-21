影／為人頭公司疑雲赴聯醫考紀會　陳佩琪面對記者狂重複這句話

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案還沒理清，妻子陳佩琪則被爆7月在「民眾黨金主」陪同下看1.2億元豪宅，今（21）日又因開設人頭公司赴北市聯醫考紀會說明。陳佩琪今走出聯醫被媒體堵訪，不過她並未透露赴考紀會談了些什麼，僅不斷重覆要記者「小心安全」。民眾黨近日爆出假帳疑雲，陳佩琪日前也自爆在擔任公務員期間，用兒子的名義開設人頭公司。聯合醫院今日下午召開調查會議，陳佩琪赴北市聯醫考紀會說明，會議結束後，陳佩琪步出聯醫時被媒體堵訪，面對媒體提問，她並未做出任何回應，僅不斷重複「小心」、「注意安全」，隨後上計程車離去。陳佩琪日前自爆，柯文哲為佈局2028總統大選要開「小草咖啡廳」，不過因她有公務人員身份，所以先用兒子的名字開公司，「不知道這有違法疑慮，真的很抱歉，已經託人撤銷公司」，此舉卻引發違法疑慮遭檢舉。陳佩琪隨後於臉書發文認錯，但也說公司從7月底才開始有正式帳戶，都還沒開始有運作，所以她算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。