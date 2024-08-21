大谷翔平太神！單季6支三壘安打創紀錄　道奇6:3擊敗水手3連勝

大谷翔平太神了！美國職棒洛杉磯道奇隊今（21）日再戰西雅圖水手，日本二刀流好手大谷翔平單場5打數2安打，包含本季第6支三壘安打，創下道奇隊史紀錄，而道奇在8局下靠著Jason Heyward的代打全壘打一棒超前，終場6：3擊敗水手，收下3連勝，以及系列賽2連勝。大谷單季6次三壘安打，加上跑壘速度快，還貢獻盜壘，本季38次盜壘成功，離40轟40盜只有1轟跟2次盜壘。
大谷單場雙安 加入道奇屢創紀錄
大谷翔平此役首局被三振出局，3局下大谷敲出三壘安打，這支安打擊球初速高達177公里，而他加入道奇後僅花124場比賽就累積300壘打數，也創下道奇隊史第5快紀錄。大谷4局敲出滾地球出局，第三打席大谷8局下又敲出一壘安打，直擊全壘打牆，擊球初速高達115.5英哩（約185公里），還一口氣盜上二壘，本季第38盜出爐。大谷此役結束後打擊率0.291，38次盜壘，39轟。
道奇先發投手Walker Buehler，首局就遇到亂流，被Cal Raleigh敲出右外野二壘安打，Jorge Polanco敲安一口氣讓他失2分，3局上一、二壘有人又被Jorge Polanco敲出二壘安打失分，
Walker Buehler僅投4局就用82球，被敲出7支安打，送出3次保送與1次三振，失掉3分都是自責分，防禦率飆升到6.09。
道奇打線4局下由Gavin Lux開轟破蛋，加上Max Muncy也再補上一發陽春砲，單局打回2分，而7局下道奇隊再度反擊，Tommy Edman二壘安打後，Mookie Betts追平安打，Freddie Freeman被故意保送，Teoscar Hernández也敲安，但被對手「雷射肩」觸殺出局。
道奇8局下靠著捕手Will Smith觸身球與Max Muncy四壞保送攻佔一二壘，2出局時啟用老將Jason Heyward上場代打，他逮中水手守護神Andrés Muñoz失投球，一棒轟出超前3分砲，本季第6轟，最終幫助道奇以6：3獲勝。
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大谷翔平此役首局被三振出局，3局下大谷敲出三壘安打，這支安打擊球初速高達177公里，而他加入道奇後僅花124場比賽就累積300壘打數，也創下道奇隊史第5快紀錄。大谷4局敲出滾地球出局，第三打席大谷8局下又敲出一壘安打，直擊全壘打牆，擊球初速高達115.5英哩（約185公里），還一口氣盜上二壘，本季第38盜出爐。大谷此役結束後打擊率0.291，38次盜壘，39轟。
道奇先發投手Walker Buehler，首局就遇到亂流，被Cal Raleigh敲出右外野二壘安打，Jorge Polanco敲安一口氣讓他失2分，3局上一、二壘有人又被Jorge Polanco敲出二壘安打失分，
Walker Buehler僅投4局就用82球，被敲出7支安打，送出3次保送與1次三振，失掉3分都是自責分，防禦率飆升到6.09。
道奇打線4局下由Gavin Lux開轟破蛋，加上Max Muncy也再補上一發陽春砲，單局打回2分，而7局下道奇隊再度反擊，Tommy Edman二壘安打後，Mookie Betts追平安打，Freddie Freeman被故意保送，Teoscar Hernández也敲安，但被對手「雷射肩」觸殺出局。
道奇8局下靠著捕手Will Smith觸身球與Max Muncy四壞保送攻佔一二壘，2出局時啟用老將Jason Heyward上場代打，他逮中水手守護神Andrés Muñoz失投球，一棒轟出超前3分砲，本季第6轟，最終幫助道奇以6：3獲勝。