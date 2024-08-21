大谷翔平太神！單季6支三壘安打創紀錄　道奇6:3擊敗水手3連勝

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▲大谷翔平連續2天嘗試盜壘，40轟40盜不遠。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平太神了！美國職棒洛杉磯道奇隊今（21）日再戰西雅圖水手，日本二刀流好手大谷翔平單場5打數2安打，包含本季第6支三壘安打，大谷翔平此役首局被三振出局，3局下大谷敲出三壘安打，這支安打擊球初速高達177公里，而他加入道奇後僅花124場比賽就累積300壘打數，也創下道奇隊史第5快紀錄。道奇先發投手Walker Buehler，首局就遇到亂流，被Cal Raleigh敲出右外野二壘安打，Jorge Polanco敲安一口氣讓他失2分，3局上一、二壘有人又被Jorge Polanco敲出二壘安打失分，道奇打線4局下由Gavin Lux開轟破蛋，加上Max Muncy也再補上一發陽春砲，單局打回2分，而7局下道奇隊再度反擊，Tommy Edman二壘安打後，Mookie Betts追平安打，Freddie Freeman被故意保送，Teoscar Hernández也敲安，但被對手「雷射肩」觸殺出局。