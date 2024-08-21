蘋果iPhone 16邀請函是假的！爆料大神認被耍大方轉貼：找他做圖

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▲昨天網路瘋傳的蘋果發表會邀請函，目前傳出是假的。（圖／翻攝Majin Bu X）

昨（20）天爆料大神「Majin Bu」在X上貼出一張疑似蘋果9月發表會的邀請函，製作的算是相當用心，讓人忍不住猜測，蘋果連邀請函都守不住了嗎？但出現大反轉，今（21）日在X平台上名為Lare的用戶跳出來說邀請函是他使用Figma和AI生成輔助偽造，且前後花了不到10分鐘的時間，直接打臉爆料大神，Majin Bu也在X平台上轉貼Lare的Po文，同時還大方說「歡迎找他作圖」。蘋果發表會即將在下月登場，大家都在等iPhone 16，但截至目前為止蘋果官方都尚未發送發表會的邀請函，但爆料大神「Majin Bu」昨在X社群平台貼出疑似蘋果9月發表會的邀請函，圖中有蘋果的招牌Logo，下方還寫著「Ready、Set、Capture」，日期也是目前網傳最有可能的9月10日上午10時，但當時就被質疑真實性。今（21）日同樣在X平台上，帳號名稱為Lare的用戶跳出來說邀請函是他使用Figma和AI生成輔助偽造，且前後花了不到10分鐘的時間，同時還附上製作過程的縮時影片。等於打臉了爆料，對此，Majin Bu也轉貼了Lare的貼文，等於間接承認自己被耍了。不管邀請函的真假如何？可以預期9月會有iPhone 16系列現身，而官方的邀請函應該這兩週也就會發出了，發表會的時間目前普遍也都猜測會是在9月第二週的星期二或星期三，同時也會避開9月11日，因此很有可能時間會落在9月10日，至於最終的真相如何就等蘋果官方揭曉了。