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直擊／王陽明「娘炮說」惹議！本尊現身道歉了：非常不妥

記者黃雅琪／台北報導

▲王陽明《角頭－大橋頭》宣傳稱比愛心是娘炮動作惹議，今日現身道歉：「非常不妥。」（圖／曼尼娛樂）
▲王陽明《角頭－大橋頭》宣傳稱比愛心是娘炮動作惹議，今日現身道歉：「非常不妥。」（圖／曼尼娛樂）
演員王陽明近日宣傳主演電影《角頭－大橋頭》勤跑映後活動，有影迷在Threads透露，想要請王陽明一起比愛心遭拒，王陽明回應：「我不比娘炮的動作」，意外引起軒然大波。王陽明今（21）日出席餐敘活動，首度回應事件並公開致歉：「的確寫了娘炮2個字非常不妥。」

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王陽明對於口誤引發外界批評，深感悔悟：「電影是大家的，我不應該說那種話。」經歷這次爭議風波，他也深刻反省：「以後我也會更小心，畢竟我是公眾人物，我希望自己能當更好的男人、成為更好的榜樣！」

▲王陽明主演《角頭－大橋頭》，放話票房破億要抽珍藏錶款。（圖／記者李政龍攝影）
▲王陽明主演《角頭－大橋頭》，承諾票房破億會送手錶抽獎，目前已經在籌備中。（圖／記者李政龍攝影）
王陽明透露，事件爆發當晚心情很沮喪，老婆蔡詩芸也有安慰他。面對外界批評，他表示：「我只能接受了，沒得選！我能理解他們不喜歡我。」王陽明也希望有一天，大家能有機會更認識真正的他，並期許外界可以把焦點放在電影上，討厭他沒有關係。

至於之後的電影《角頭－大橋頭》映後活動，會不會願意比愛心手勢合照？王陽明則語帶保留的說：「到時候就知道了！大家可以看看囉！」先前承諾票房破億要贈送抽獎的手錶，目前也在準備中了。

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