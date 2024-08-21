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嫡系子弟兵林宜瑾遭檢搜索！賴清德態度曝光

記者陳威叡／台北報導

▲林宜瑾為賴清德嫡系子弟兵，今日驚傳遭南檢大動作北上搜索。（圖／翻攝自林宜瑾臉書）
▲林宜瑾為賴清德嫡系子弟兵，今日驚傳遭南檢大動作北上搜索。（圖／翻攝自林宜瑾臉書）
民進黨立委林宜瑾被檢舉疑似詐領助理費，南檢今（21）日大動作率隊北上搜索其立院辦公室，而該助理費案早在地方甚囂塵上，檢方蒐證多時。據悉，總統賴清德已聽聞此事，對於嫡系子弟涉詐領助理費，認為檢調調查就辦、絕不護短。

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現年54歲的林宜瑾，出身於野百合學運，過去曾任賴清德國大代表服務處主任，兩人開始結下不解之緣，並宣示加入新潮流，堪稱賴清德嫡系子弟兵，過去林宜瑾也曾透露，賴清德嚴以律己，當時她要選立委時，賴清德則與其大方分享如何當好立委。

檢方蒐證多時在今日發動搜索，兵分兩路前往立院辦公室與台南服務處。有黨內人士分析，認為此案並非抓到就罪證確鑿，仍有可辯護的空間。

而林宜瑾助理費案早在地方甚囂塵上，據悉也傳到賴清德耳中，對此賴清德一貫過往態度，認為檢調調查就辦、絕不護短，對於近期一連串事件，並未對親信做特別提醒。

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