協助客戶爭取訂單！中鋼113年9月鋼品盤價以適度調降價格開出

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼公司113年9月鋼品盤價以適度調降價格開出，以提振客戶購料信心。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼公司決定，113年9月鋼品盤價，以適度調降價格開出，以協助客戶爭取訂單，並提振客戶購料信心，且緩解低價進口鋼品之衝擊。中鋼公司代理董事長王錫欽表示，近期日本央行宣布小幅升息，美國失業率略高於預測值，全球金融市場動盪加大，所幸各國央行重申經濟基本面穩健，金融市場迅速回穩，投資與消費重拾信心，而我國經濟穩定向上，人工智慧等新興科技應用商機持續熱絡，終端需求回溫。王錫欽說，在鋼鐵需求方面，市場推測美國9月份將啟動首次降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久性財消費與投資需求，同時國際油價回落，通膨持續降溫，中國大陸加速發放專項債投入基建，配合貨幣寬鬆與房市優惠政策穩定房市，提振用鋼需求，至於我國政府推動深度節能計畫，落實家電汰舊換新補助，並決定逐年提高對中國大陸車款進口零組件之國產化比例，有助帶動國內用鋼需求。至於鋼鐵供給方面，近期各國紛紛啟動貿易救濟措施，包含越南、泰國、土耳其等國‧陸續對中國大陸熱軋提出反傾銷控訴，中鋼公司也將順應此情勢，對中國低價傾銷鋼品申請貿易救濟措施，以維護市場秩序，防堵大陸低價鋼材快速向外擴散。而鋼價行情方面，亞洲行情弱勢震盪，寶鋼、鞍本9月份平板類順勢下調，美國鋼價持續低位盤整，Nucor鋼廠連續兩波提漲，熱軋累積漲幅達每公噸44美元，但漲價效應尚需時間傳遞至亞洲地區。王錫欽指出，全球經濟呈現溫和發展態勢，但近期因受極端氣候、金融市場動盪與第3季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑用鋼需求，復以中國大陸產量控制成效不顯著，亞洲鋼市持續弱勢盤整所致，中鋼公司考量國內用鋼產業景氣正值底部調整階段，為順應國際行情脈動與煉鋼成本下滑，並提升下游接單動能，乃決定續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，針對今年9月份的月盤產品適度調降價格，以協助客戶爭取訂單，並緩解低價進口鋼品之衝擊。