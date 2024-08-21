「債券ETF月配息」再添生力軍！00953B今日掛牌上市、發行價10元

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隨著美國聯準會降息預期提升，後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間可期，帶動債券ETF投資熱，國內債券ETF掛牌數再添生力軍，群益優選收益非投資等級債券ETF基金 ，簡稱群益優選非投等債（00953B），今（21）日以發行價每股10元在台灣證券交易所掛牌上市交易，成為第7檔證交所掛牌債券ETF。目前市場上共有92檔債券ETF，其中有85檔在櫃買中心交易，在證交所上市的債券ETF僅7檔，除了今日掛牌的00953B外，還有凱基美國非投等債（00945B）、國泰US短期公債（00865B）、新光投等債15+（00775B）、國泰20年美債正2（00688L）、國泰20年美債反1（00689R）、元大美債20反1（00681R）。觀察債券ETF變化，從2017年的14檔，到現在已有92檔，受益人數則從3467人成長到1812415人，顯示債券ETF愈來愈受到一般投資人青睞。00953B採平準金機制，收益力求領先非投資等級債，並致力於指數篩選邏輯破解過去非投資等級債被視為高風險的硬傷，讓違約率、波動度向投資等級債靠攏，聚焦成熟國家，排除新興市場、CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性及流動性。法人表示，觀察00935B追蹤ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，篩選機制上除了鎖定票面利率6%以上的成份券，訴求高債息外，經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮、聚焦成熟國家、單一發行人配置最高1%與單一產業配置最高10%也是重點，戮力達成息收較高與風險更為分散的目標。整體而言，00953B擁有「力求債息更優、違約疑慮可望較低、聚焦成熟市場降低波動、配置更加分散」等四大特色，是提高投資組合穩定性的絕佳利器，投資人可多留意相關投資契機。群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，隨著降息預期提升，後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間可期，也令債市投資環境更居順風。投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，不妨透過債券ETF來參與。在投資標的的選擇上，可以投資等級債ETF搭配非投資等級債ETF，主因投資等級債受惠聯準會降息資本空間高，非投等債具高息收外，也同步受惠聯準會降息，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。